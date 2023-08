Ο Adam Driver είναι σχεδόν αγνώριστος στο πρώτο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Neon Films για τη δραματική ταινία του Michael Mann, «Ferrari». Ο Αμερικανός ηθοποιός υποδύεται τον διάσημο Ιταλό επιχειρηματία σπορ αυτοκινήτων Enzo Ferrari, με την Penélope Cruz να πρωταγωνιστεί στο πλάι του ως η σύζυγος Λάουρα Φερράρι και η Shailene Woodley ως η ερωμένη του, Λίνα Λάρντι.

Η ταινία διαδραματίζεται το 1957, πριν από το περιβόητο αγώνα «Mille Miglia», κατά τη διάρκεια του οποίου το λάστιχο του αγωνιστικού αυτοκινήτου της Φερράρι που οδηγούσε ο Αλφόνσο ντι Πορτάγκο έσκασε, και ο ίδιος και εννέα θεατές έχασαν τη ζωή τους. Η ίδια η Φερράρι και ο κατασκευαστής ελαστικών κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία, αλλά η υπόθεση απορρίφθηκε αργότερα. Είναι βασισμένη στο βιβλίο «Enzo Ferrari: The Man and his Machines», του δημοσιογράφου Brock Yates, σε σενάριο του Troy Kennedy Martin και το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Μπρέσια της Ιταλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο τρέιλερ ο χαρακτηριστικός ήχος των κινητήρων της Ferrari και το γρήγορο μοντάζ αντικαθιστά τους διαλόγους και μόνο στο τέλος ο Enzo ακούγεται να λέει: «Αν μπεις σε ένα από τα αυτοκίνητά μου, θα μπεις για να κερδίσεις».

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, οι Patrick Dempsey, Jack O’Connell, Sarah Gadon και Gabriel Leone.

Το «Ferrari» θα κάνει πρεμιέρα σε λίγες ώρες στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με τους ηθοποιούς της να δίνουν το παρών στο κόκκινο χαλί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με το Variety αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους τα Χριστούγεννα.