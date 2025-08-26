Κυκλοφόρησε ένα πρώτο βίντεο από το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Shu Qi, με τίτλο «Girl», προσφέροντας μια γεύση από το ιδιαίτερο ταϊβανέζικο δράμα που θα διαγωνιστεί στο επερχόμενο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η ταινία, που αποτελεί τη μετακίνηση της διακεκριμένης ηθοποιού πίσω από την κάμερα, αφηγείται την ιστορία της Hsiao-lee, μιας απομονωμένης κοπέλας που μεγαλώνει στην Ταϊβάν και ο κόσμος της μεταμορφώνεται όταν συναντά την ζωηρή Li-li, με φόντο την οικονομική μεταμόρφωση της Ταϊβάν του 1988.

Το πρωταγωνιστικό καστ του «Girl» περιλαμβάνει τον Roy Chiu στον ρόλο του Chiang, τη R&B τραγουδίστρια και τραγουδοποιό 9m88 ως Chuan και την ανερχόμενη ηθοποιό Bai Xiao-Ying στο ρόλο της Hsiao-lee. Το καστ συμπληρώνουν οι Audrey Lin και Lai Yu-Fei.

Τα γυρίσματα έγιναν στα τέλη του περσινού καλοκαιριού ενώ η ταινία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Ο βετεράνος παραγωγός Yeh Jufeng, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του ταινίες όπως τα «A Sun» και «The Great Buddha+», ανέλαβε την παραγωγή του έργου μέσω της εταιρείας Mandarin Vision Co., Ltd.

«Αυτή είναι μια ιστορία που ανοίγει μια συζήτηση για την ισχυρή επίδραση της οικογένειας από την οποία προέρχεται ένα άτομο είτε θετική είτε αρνητική», ανέφερε σε δήλωσή της η σκηνοθέτις, σημειώνοντας ότι οι χαρακτήρες «μπορεί να αποτυπώνουν τις τρομακτικές πραγματικότητες και σκιές που αντιμετώπισαν πολλές σημερινές γυναίκες στην παιδική τους ηλικία – τραύματα που καθιστούν αδύνατη τη συμφιλίωση με την οικογένεια ή ακόμα και με τον ίδιο τους τον εαυτό».

Τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει η Yu Jing-pin, ενώ τη μουσική έγραψε ο Lim Giong. Ο William Chang Suk-ping ήταν υπεύθυνος στο μοντάζ ενώ στη μονταζιέρα έκατσε ο Lai Kwun-Tung, σύμφωνα με το Variety.

Η καταξιωμένη ηθοποιός, κάτοχος δύο βραβείων Golden Horse και τριών βραβείων Hong Kong Film, έχει μια μακρά και επιτυχημένη συνεργασία με τον σπουδαίο σκηνοθέτη Hou Hsiao-hsien. Η συνεργασία τους περιλαμβάνει ταινίες όπως τα «Millennium Mambo», «Three Times» και «The Assassin».

Το 2024 προσκλήθηκε να γίνει μέλος της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, ενώ πιο πρόσφατα πρωταγωνίστησε στην ταινία «Resurrection» του Κινέζου σκηνοθέτη Bi Gan, η οποία κέρδισε το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών.

Η ταινία «Girl» θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ της Βενετίας, με τις παγκόσμιες πωλήσεις να γίνονται από την Mandarin Vision για την Ασία, εξαιρουμένης της ηπειρωτικής Κίνας και από την Goodfellas για τον υπόλοιπο κόσμο.