Η ταινία “The Voice of Hind Rajab” (“Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ”) που προβάλλεται σήμερα (3/9) στη Βενετία για ένα κοριτσάκι από την Παλαιστίνη που σκοτώθηκε στη Γάζα τον Ιανουάριο του 2024 από τον ισραηλινό στρατό προαναγγέλλεται ήδη ως “το” γεγονός της Μόστρα.

Οι ηχογραφήσεις της έκκλησης της Χιντ Ρατζάμπ για βοήθεια προκάλεσαν έντονη συγκίνηση διεθνώς και βρίσκονται στο κέντρο της ταινίας της Κάουτερ Μπεν Χάνια.

“Όταν άκουσα για πρώτη φορά τη φωνή της Χιντ Ρατζάμπ, ήταν κάτι περισσότερο από τη φωνή της. Ήταν η φωνή της Γάζας που καλούσε σε βοήθεια και κανείς δεν μπορούσε να μπει”, είπε η σκηνοθέτης στους δημοσιογράφους.

Υποψήφια για τον Χρυσό Λέοντα, η ταινία επιβεβαιώνει την πολιτική διάσταση της 82ης Μόστρα, καθώς χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο καλώντας το φεστιβάλ να λάβει ξεκάθαρη θέση κατά των ενεργειών του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

“Βλέπουμε ότι, παντού στον κόσμο, τα ΜΜΕ παρουσιάζουν τους θανάτους στη Γάζα ως παράπλευρες απώλειες. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ απανθρωποποιητικό και είναι αυτός ο λόγος που το σινεμά, η τέχνη και όλες οι μορφές έκφρασης είναι τόσο σημαντικές για να δίνουν φωνή και πρόσωπο σε αυτούς τους ανθρώπους”, πρόσθεσε η Μπεν Χάνια.

Ο διευθυντής της Μόστρα Αλμπέρτο Μπαρμπέρα είχε προβλέψει τον Ιούλιο ότι η ταινία θα είχε “ισχυρό αντίκτυπο στο κοινό”.

Η Χιντ Ρατζάμπ, ηλικίας 5 ετών, βρέθηκε νεκρή στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου διάτρητου από σφαίρες στην πόλη της Γάζας, πολλές ημέρες αφότου πέρασε ώρες στο τηλέφωνο, στις 29 Ιανουαρίου 2024, με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, ενώ το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με μέλη της οικογένειάς της είχε τεθεί στο στόχαστρο Ισραηλινών στρατιωτών.

Η σκηνοθέτης έγραψε στο Instagram ότι είχε ακούσει περίπου κατά τύχη αποσπάσματα από τις εκκλήσεις για βοήθεια της Χιντ Ρατζάμπ και επικοινώνησε με την Ερυθρά Ημισέληνο.

“Μίλησα πολύ με τη μητέρα της Χιντ, με ανθρώπους που ήταν [μαζί της] στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, εκείνους που προσπάθησαν να τη βοηθήσουν. Άκουσα, έκλαψα, έγραψα”, πρόσθεσε η 48χρονη Γαλλοτυνήσια σκηνοθέτης που εξασφάλισε την άδεια της οικογένειας για να αφηγηθεί την ιστορία του κοριτσιού.

Η ταινία, που διαρκεί μία ώρα και τριάντα λεπτά, διαδραματίζεται στο τηλεφωνικό κέντρο της Ερυθράς Ημισελήνου υπό συνθήκες έντασης ανάμεσα στην επιθυμία να διασωθεί το κοριτσάκι και την ανάγκη να τηρηθούν τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και να μην κινδυνεύσουν οι διασώστες.

Η σκηνοθέτης χρησιμοποιεί τις αυθεντικές εκκλήσεις σε βοήθεια της Χιντ αλλά γυρίζει τις σκηνές στο τηλεφωνικό κέντρο όπου όλοι οι ηθοποιοί είναι Παλαιστίνιοι.

“Δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια κάθε μέρα” στη διάρκεια των γυρισμάτων, δήλωσε ο ηθοποιός Αμέρ Χλεχέλ ενώ ο Μοτάζ Μαλχίς είπε πως τα γυρίσματα της ταινίας του θύμισαν την παιδική του ηλικία στην Τζενίν (στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης).

Η επίσημη προβολή της ταινίας θα γίνει το απόγευμα.

Στο μεταξύ, το “The Voice of Hind Rajab” απολαμβάνει την υποστήριξη μεγάλων ονομάτων περιλαμβανομένων των ηθοποιών Μπραντ Πιτ, Χοακίν Φίνιξ (που ήταν παρών σήμερα στη Βενετία για να υποστηρίξει την ταινία), Ρούνι Μάρα και των σκηνοθετών Αλφόνσο Κουαρόν, Τζόναθαν Γκλέιζερ ως εκτελεστικών παραγωγών.

Μιλώντας τηλεφωνικώς από την πόλη της Γάζας, η μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ, η Ουίσμα Χαμάντα, εξέφρασε από την πλευρά της την ελπίδα “η ταινία να συμβάλει ώστε να σταματήσει αυτός ο καταστροφικός πόλεμος και να σωθούν άλλα παιδιά στη Γάζα”, όπως είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο ισραηλινός στρατός, που δεν ανακοίνωσε ποτέ διεξαγωγή επίσημης έρευνας, δήλωσε, χωρίς άλλες λεπτομέρειες, πως οι συνθήκες θανάτου του κοριτσιού είναι ακόμη “υπό εξέταση”.

Μετά τη Βενετία, η ταινία θα προβληθεί στα φεστιβάλ του Τορόντο, του Λονδίνου, του Σεντ Σεμπαστιάν και του Μπουσάν. Επελέγη επίσης από την Τυνησία για να την εκπροσωπήσει στα Όσκαρ.