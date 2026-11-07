Εισιτήρια: https://www.more.com/…/theater/the-woman-behind-elgin/

Μετά την πρεμιέρα του στο Μουσείο της Ακρόπολης, την οποία προλόγισαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Διευθυντής του Μουσείου, το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» ξεκινά το διεθνές του ταξίδι από τις Βρυξέλλες, με προβολή στο W:Halll στις 19 Νοεμβρίου.

Μέσα από τις επιστολές της Μαίρης Νίσμπετ, συζύγου του Λόρδου Έλγιν, η ταινία φωτίζει την ιστορία της αφαίρεσης των Γλυπτών του Παρθενώνα και τον ρόλο που διαδραμάτισε η ίδια. Στην παραγωγή της ΕΡΤ και της Lumad συμμετέχουν διακεκριμένοι ηθοποιοί και προσωπικότητες που στηρίζουν διεθνώς την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα.

Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ). Την εκδήλωση στηρίζουν επίσης το Πανεπιστήμιο της Γάνδης και η Διεθνής Ένωση για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα (IARPS).

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει ομιλία του Γιώργου Κουμουτσάκου, Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στην UNESCO, και συζήτηση με τη συμμετοχή των:

Καθηγητή Roald F . Docter , Αντιπροέδρου του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Γάνδης, με ειδίκευση στην ελληνική, φοινικική και καρχηδονιακή Αρχαιολογία.

, Αντιπροέδρου του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Γάνδης, με ειδίκευση στην ελληνική, φοινικική και καρχηδονιακή Αρχαιολογία. Δρ Kris Tytgat , Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα (IARPS).

, Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα (IARPS). Μιμής Ντενίση, ηθοποιού, συγγραφέως και σκηνοθέτιδας.

Τη συζήτηση, με θέμα την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα και τον ρόλο της τέχνης στην πολιτιστική διπλωματία, θα συντονίσει ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος της Μονάδας Λετονικής Γλώσσας στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.