Με την ταινία μυθοπλασίας «Σπασμένη Φλέβα», σε σκηνοθεσία του Γιάννη Οικονομίδη, θα διεκδικήσει η Ελλάδα το χρυσό αγαλματίδιο στην 99η τελετή απονομής των βραβείων Oscar. Το κινηματογραφικό έργο επιλέχτηκε ως η επίσημη εθνική υποψηφιότητα για την κατηγορία της «Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους» της αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (Academy of Motion Picture Arts and Sciences).

Η επιλογή της ταινίας προέκυψε έπειτα από συζήτηση και πλειοψηφική απόφαση της ειδικής 13μελούς επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού, τα μέλη της οποίας υποδεικνύονται από τους εγχώριους κινηματογραφικούς φορείς.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, η επιτροπή πρότεινε τη «Σπασμένη Φλέβα» με την εξής αιτιολογία: «Ότι πρόκειται για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, η οποία παράλληλα επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό, πάνω σε μία αφήγηση γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα τοποθετημένου στην Ελλάδα του παρόντος, συνδυάζοντας έτσι το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο, από έναν σκηνοθέτη διεθνώς αναγνωρισμένο».

Ο υφυπουργός Πολιτισμού έκανε αποδεκτή τη γνωμοδότηση της επιτροπής και προχώρησε στην έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΠΠΟ/393781/04.09.2026), ολοκληρώνοντας το τυπικό σκέλος της επιλογής που προβλέπεται από τη νομοθεσία (άρθρο 35 του ν. 3905/2010).

Πλέον, η σκυτάλη περνά στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες έχουν αναλάβει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη και ορθή ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών εκπροσώπησης της χώρας μας, ακολουθώντας αυστηρά τους κανονισμούς που ορίζει η Ακαδημία Κινηματογράφου των Η.Π.Α. για την 99η διοργάνωση.