Η Searchlight Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Is This Thing On?» σε σκηνοθεσία Μπράντλεϊ Κούπερ.

Το φιλμ, θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του, ως η ταινία λήξης, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF) στις 10 Οκτωβρίου στο Alice Tully Hall του Lincoln Center.

Ο Κούπερ δήλωσε πως όλοι οι συντελεστές της ταινίας νιώθουν «ιδιαίτερη τιμή και ευλογία» που η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο NYFF, καθώς η πόλη αποτελεί το σκηνικό της.

«Η Νέα Υόρκη προσδίδει μια ενέργεια σε κάθε πτυχή της κινηματογραφικής δημιουργίας που απλά δεν μπορεί να αναπαραχθεί», πρόσθεσε ο πολύπλευρος καλλιτέχνης.

Η φιλόδοξη παραγωγή αφηγείται την ιστορία του Alex (Γουίλ Αρνέτ) και της Tess (Λόρα Ντερν), ενός ζευγαριού που βρίσκεται στα πρόθυρα του διαζυγίου. Ο Alex, αντιμέτωπος με την κρίση της μέσης ηλικίας και με το επικείμενο διαζύγιο, στρέφεται στο stand up comedy, ενώ η Tess αναλογίζεται τις θυσίες που έκανε για την οικογένειά τους. Σύμφωνα με την σύνοψη της ταινίας, «το ζευγάρι καλείται να διαχειριστεί την από κοινού ανατροφή των παιδιών του, την ταυτότητά του, και να ανακαλύψει αν η αγάπη μπορεί να πάρει μια νέα μορφή».

Το «Is This Thing On?» είναι η τρίτη σκηνοθετική προσπάθεια του Κούπερ, μετά την βιογραφική ταινία «Maestro» του 2023 και του «A Star Is Born» το 2018.

Εκτός από τη σκηνοθετική επιμέλεια ο σταρ συμπληρώνει το καστ που περιλαμβάνει επίσης τους ‘Αντρα Ντέι, Έιμι Σεντάρις, Σον Χέιζ, Κριστίν Έμπερσολ, Κιάραν Χιντς και Σκοτ ‘Αισενγκλ.

Η ταινία είναι παραγωγή των Ουέστον Μίντλτον, Κρις Τάικιερ καθώς και των Κούπερ και Αρνέτ με τους δύο τελευταίους να έχουν επίσης συν-γράψει το σενάριο μαζί με τον Μαρκ Τσάπελ.

Σύμφωνα με το Deadline o Βρετανός κωμικός Τζον Μπίσοπ που εμπνεύστηκε την ιστορία της ταινίας, εκτελεί χρέη εκτελεστικού παραγωγού.

Το «Is This Thing On?» αναμένεται στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 19 Δεκεμβρίου.

Δείτε το τρέιλερ