Η Μίλα Κούνις πρόκειται να πρωταγωνιστήσει και να αναλάβει την παραγωγή της ταινίας «Nightwatching», η οποία βασίζεται στο ομότιτλο, ντεμπούτο μυθιστόρημα της Τρέισι Σιέρα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι ‘Ανταμ Σίντλερ και Μπράιαν Νέτο. Το αρχικό σενάριο έγραψαν η Λόρα Μος και ο Μπρένταν Τζ. Ο’Μπράιαν, ενώ το τρέχον προσχέδιο ανήκει στους Τι Τζέι Σίμφελ και Ντέιβιντ Γουάιτ.

Το μυθιστόρημα, το οποίο αναδείχθηκε νικητής στη Λέσχη Ανάγνωσης του Τζίμι Φάλον την άνοιξη του 2024, ακολουθεί τη Lee, μια μητέρα η οποία, κατά τη διάρκεια μιας ανελέητης χειμερινής καταιγίδας, ξυπνά και βρίσκει έναν εισβολέα στο σπίτι της.

Καθώς παλεύει να προστατεύσει τα παιδιά της, παρασύρεται σε ένα οδυνηρό παιχνίδι αμφιβολίας και κινδύνου. Αναρωτιέται όχι μόνο για την ταυτότητα του εισβολέα, αλλά και για τους πραγματικούς του σκοπούς. Το «Nightwatching» είναι ένα θρίλερ που εξερευνά τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ασφάλεια και τον τρόμο, αναδεικνύοντας το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένας γονέας όταν το σκοτάδι πλησιάζει.

Τη διανομή της ταινίας έχει αναλάβει η Amazon MGM Studios. Στην παραγωγή συμμετέχουν οι Ρίντλεϊ Σκοτ, Μάικλ Πρας και Σαμ Ροστον για την Scott Free Productions, οι Έρικ Φέιγκ, Τζέσικα Σουίτς και Έμιλι Γουίσινκ για την Picturestart, καθώς και οι Κούνις και Λίζα Στερμπάκοφ μέσω της νεοσύστατης εταιρείας παραγωγής της Κούνις, Brick for Sheep.

Οι Γκράχαμ Τέιλορ και Κρίστοφερ Σλέιγκερ θα έχουν χρέη εκτελεστικών παραγωγών για λογαριασμό της Fifth Season, η οποία έχει αναλάβει την χρηματοδότηση.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Ιανουαρίου στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με το Deadline.