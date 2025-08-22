Ο Ρόναν Ντέι Λιούις, στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο, αποφάσισε να δημιουργήσει μια δραματική ταινία, με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις, που επιστρέφει μετά από οκτώ χρόνια στα κινηματογραφικά πλατό για το «Anemone».

Μάλιστα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυκλοφόρησε και ήδη προκαλεί αίσθηση και πολλές συζητήσει το trailer της νέας ταινίας «Anemone».

Και μόνο σε αυτή τη μικρή «γεύση» της ταινίας ο Βρετανός τρις φορές οσκαρικός ηθοποιός εντυπωσιάζει για ακόμη μια φορά, έχοντας συμπρωταγωνιστή τον συμπατριώτη του Σον Μπιν (Game of Thrones).

Το Anemone είναι η επερχόμενη, όσο και πολυαναμενόμενη, δραματική ταινία σε σκηνοθεσία του Ρόναν Ντέι Λιούις, στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο, σε ένα σενάριο που έγραψε μαζί με τον πατέρα του, και έχει αντικείμενο τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό και τα τραύματα που έχει επιφέρει η αιματηρή ιστορία του.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Ντέι Λούις επιστρέφει στην υποκριτική, καθώς ο ηθοποιός είχε κάνει ένα διάλειμμα το 1997 για να γίνει υποδηματοποιός στην Ιταλία, αφού εμφανίστηκε στην ταινία Ο Μπόξερ του Τζιμ Σέρινταν. Επέστρεψε το 2002 για να υποδυθεί τον «Μπίλι τον Χασάπη» στην ταινία Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης του Μάρτιν Σκορτσέζε.