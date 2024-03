Οι υποψήφιοι για Όσκαρ Γούντι Χάρελσον (Woody Harrelson) και Όουεν Γουίλσον (Owen Wilson) θα πρωταγωνιστήσουν στο νεο-νουάρ θρίλερ «Lips Like Sugar».

Με επίκεντρο τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984 στο Λος Άντζελες, oι δύο Χολιγουντιανοί πρωταγωνιστές θα υποδυθούν «δύο αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών που προσπαθούν να εξιχνιάσουν μία υπόθεση με έναν κατά συρροή δολοφόνο όταν η αστυνομία της πόλης έχει επιβάλει να δηλώνονται ως εξαφανίσεις όλες οι δολοφονίες μέχρι να σβήσει η Ολυμπιακή δάδα και να φύγουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης από την πόλη».

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν επίσης οι Τζούλιετ Λιούις (Juliette Lewis), Σάσα Κάγιε (Sasha Calle), Κάθριν Νιούτον (Kathryn Newton) και Έριν Μοριάρτι (Erin Moriarty).

March 6, 2024