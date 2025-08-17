Ο σπουδαίος Βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 87 ετών. Έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του στρατηγού Ζοντ στις ταινίες «Σούπερμαν» και «Σούπερμαν ΙΙ».

Ο Σταμπ πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες, μεταξύ αυτών: το «Θεώρημα» του Πιερ Πάολο Παζολίνι (1968), το «Μια εποχή στην κόλαση» (1971) και οι «Περιπέτειες της Πρισίλα, Βασίλισσας της Ερήμου» (1994), όπου υποδύθηκε μια τρανς. Η ερμηνεία του στο «Billy Budd» του είχε χαρίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Η οικογένειά του, σε δήλωσή της, ανέφερε ότι πέθανε το πρωί της Κυριακής, προσθέτοντας: «Αφήνει πίσω του ένα εξαιρετικό έργο, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως συγγραφέας, που θα συνεχίσει να συγκινεί και να εμπνέει τους ανθρώπους για πολλά χρόνια».

Ο Σταμπ έλαβε διάφορες διακρίσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μεταξύ των οποίων μία Χρυσή Σφαίρα το 1962 για τον «πιο υποσχόμενο νέο ηθοποιό» για την ταινία «Billy Budd» και το βραβείο «καλύτερου ηθοποιού» στο Φεστιβάλ των Καννών το 1965 για την ταινία «The Collector».

Η σχέση του με την Τζούλι Κρίστι είχε απασχολήσει τον βρετανικό Τύπο, καθώς είχαν θεωρηθεί ένα ιδιαίτερα λαμπερό ζευγάρι. Είχαν συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία «Μακριά από τον θόρυβο και την πολυκοσμία» το 1967.

Ο Σταμπ είχε επίσης ερωτική σχέση με την Μπριζίτ Μπαρντό και την Τζιν Σρίμπτον.