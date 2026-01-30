Πέθανε σε ηλικία 79 ετών, η Νάνσι Σέλτζερ, η θρυλική δημοσιογράφος πίσω από τους διάσημους ηθοποιούς, τα Όσκαρ και τις ταινίες του Χόλιγουντ.

Διαμόρφωσε την καριέρα μερικών από τα μεγαλύτερα ονόματα του κόσμου του θεάματος. Είχε σημαντική επιρροή πίσω από τα παρασκήνια, βοηθώντας σημαντικά εμβληματικούς καλλιτέχνες όπως ο Γκαρθ Μπρουκς και ο Σον Κόνερι να λάμψουν.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Γκαρθ Μπρουκς #δημοσιογράφος #Νάνσι Σέλτζερ #Σον Κόνερι #Χόλιγουντ