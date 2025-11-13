Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Στην Πολωνία βρέθηκε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο τις τελευταίες μέρες και το Εθνικό Μουσείο του Βρότσλαβ άδραξε την ευκαιρία να τον προσκαλέσει δημόσια, προκειμένου να το επισκεφτεί και να δει από κοντά το πορτρέτο του … σωσία του από τον 17ο αιώνα.

Το εν λόγω μουσείο τέχνης, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στη χώρα, φιλοξενεί έναν πίνακα που έχει γίνει viral, επειδή ο ντόπιος ευγενής που απεικονίζεται μοιάζει στον γνωστό ηθοποιό.

Το Εθνικό Μουσείο του Βρότσλαβ δημοσίευσε μια ανάρτηση στο Facebook, γράφοντας: «Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην Πολωνία. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, θα επισκεφτεί άραγε το Βρότσλαβ για να δει το πορτρέτο του “προγόνου” του που εκτίθεται στο Μουσείο μας;».

🎬 Robert de Niro w Polsce! Czy w czasie wizyty odwiedzi Wrocław, by zobaczyć portret swojego „przodka” pokazywany w… Δημοσιεύτηκε από Muzeum Narodowe we Wrocławiu στις Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

Τι γνωρίζουμε για το πορτρέτο του … σωσία

Ο πίνακας χρονολογείται από το 1629 και εκτίθεται στο Εθνικό Μουσείο του Βρότσλαβ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας. Ο άνδρας που απεικονίζει, ο Φογκτ, ήταν γαιοκτήμονας και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Τότε, ήταν περίπου 50 ετών. Ο πίνακας έχει αποδοθεί στον καλλιτέχνη Μπαρτολομέους Στρόμπελ.

Πάντως, ο Ντε Νίρο δεν αποδέχτηκε την πρόσκληση του Μουσείου και πλέον έχει αναχωρήσει από τη χώρα.

Το Μουσείο είχε προσπαθήσει να τον προσελκύσει άλλη μια φορά, το 2017, επικοινωνώντας τότε με εκπρόσωπο του ηθοποιού. Και αυτή η πρόσκληση είχε πέσει στο «κενό».