Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ Χίλαρι Σουάνκ (Million Dollar Baby) πρωταγωνιστεί σε μία δραματική και αποκαλυπτική ιστορία για το πένθος και την απώλεια με φόντο τον υπόκοσμο σε μία μικρή αμερικάνικη πόλη. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο ταλαντούχος και βραβευμένος στο Σάντανς, Μάιλς Τζόρις Περαφίτ (As you are), που συνυπογράφει το σενάριο με τον Μάντισον Χάρισον (As you are), το οποίο διαδραματίζεται στο Όλμπανι της Νέας Υόρκης, την πόλη όπου μεγάλωσαν.

Το αξιόλογο καστ συμπληρώνουν οι Ολίβια Κουκ (Ήχος από μέταλλο) και Τζακ Ρέινο (Μεσοκαλόκαιρο).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύνοψη

Μετά τον φόνο του αποξενωμένου γιου της, μία δημοσιογράφος (Χίλαρι Σουάνκ) συνεργάζεται με την έγκυο κοπέλα του (Ολίβια Κουκ ) για να εντοπίσουν αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του. Οι δυο τους θα αντιμετωπίσουν ένα κρυφό κύκλωμα ναρκωτικών και διαφθοράς και θα αποκαλύψουν ένα ακόμα πιο σκοτεινό μυστικό.

Σκηνοθεσία : Μάιλς Τζόρις Περαφίτ

Πρωταγωνιστούν : Χίλαρι Σουάνκ, Ολίβια Κουκ, Τζακ Ρέινο, Dilone, Χόπερ Πεν, Νορμ Λιούις, Κάρεν Άλντριτζ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δραματική ταινία μυστηρίου

Tanweer

Hμερομηνία εξόδου: 09/11/2023

Δείτε το τρέιλερ: