Το Netflix κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για την ταινία «Steve», στην οποία πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ, Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy).

Βασισμένη στο μυθιστόρημα «Shy» του Μαξ Πόρτερ (Max Porter), το φιλμ «ακολουθεί μια κομβική ημέρα στη ζωή του Διευθυντή ενός Οικοτροφείου, του Steve (Μέρφι) και των μαθητών του, μέσα σε έναν κόσμο που τους έχει εγκαταλείψει».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «καθώς ο Steve αγωνίζεται να προστατεύσει την υπόληψη του Σχολείου και να αποτρέψει το επικείμενο κλείσιμό του, αγωνίζεται και για τη δική του ψυχική υγεία. Παράλληλα, ο Shy (Tζέι Λικούργκο), ένας ανήσυχος έφηβος ο οποίος βρίσκεται παγιδευμένος ανάμεσα στο παρελθόν και σε αυτό που πλησιάζει, προσπαθεί να συμβιβάσει την εσωτερική του ευαισθησία με την έφεση για αυτοκαταστροφή και βία».

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τιμ Μίλαντς (Tim Mielants), με τον οποίο ο Μέρφι συνεργάστηκε στο «Peaky Blinders» και στο «Small Things Like These». Το καστ συμπληρώνουν οι Τρέισι Ούλμαν (Tracey Ullman), Σίμπι Ατζικάβο (Simbi Ajikawo) και Έμιλι Γουάτσον (Emily Watson).

Eίναι η τρίτη φορά που ο διάσημος ηθοποιός συνεργάζεται με τον Πόρτερ. Το 2019, πρωταγωνίστησε σε μια θεατρική μεταφορά του βιβλίου του συγγραφέα του 2015, «Grief Is the Thing With Feathers», ενώ συνεργάστηκαν και για την ταινία μικρού μήκους «All of This Unreal Time», το 2021. Ο Πόρτερ εκτελεί χρέη σεναριογράφου, καθώς και εκτελεστικού παραγωγού. Την παραγωγή μοιράζονται ο πρωταγωνιστής, μαζί με τους Άλαν Μολόνεϊ (Alan Moloney) και Τίνα Πάουλικ (Tina Pawlik).

Η ταινία «Steve» θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Σεπτεμβρίου, πριν την πρεμιέρα της στο Netflix στις 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Variety.