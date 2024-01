Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 2023, το Χόλιγουντ παρέλυσε ολοκληρωτικά όταν οι σεναριογράφοι βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για τις χαμηλές απολαβές τους, αλλά και για την έλλειψη προστασίας του έργου τους από την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης. Όλες σχεδόν οι παραγωγές (πέρα από κάποιες εξαιρέσεις) μπήκαν στον «πάγο».

Κάθε μέρα οι σεναριογράφοι – και στη συνέχεια οι ηθοποιοί – διαδήλωναν κατά των μεγάλων εταιρειών, ζητώντας καλύτερους μισθούς και συμβόλαια προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες. Οι… μεγαλοκαρχαρίες προέβαλαν αντίσταση, ωσότου τελικά τον Σεπτέμβριο του 2023 οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμβιβασμό. Η πολιτισμική «σταυροφορία» συνεχίστηκε μέχρι τον Νοέμβριο του ίδιου έτους από τους ηθοποιούς, αλλά εν τέλει και εκείνοι ήρθαν σε συμβιβασμό με τις εταιρείες παραγωγής.

Τα φώτα στο Χόλιγουντ άναψαν εκ νέου. Οι κάμερες άρχισαν να γράφουν. Αλλά, αυτό δεν σημαίνει πως οι ηθοποιοί και κυρίως οι σεναριογράφοι, οι οποίοι πολύ συχνά είναι οι αθέατοι «ήρωες», δεν απέδειξαν πως χωρίς αυτούς, η λαμπερή αυτή βιομηχανία χάνει ένα μεγάλο μέρος από τη λάμψη της.

Περιμέναμε, λοιπόν, ότι τα βραβεία, τα events που τιμούν αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους που ήταν κάθε μέρα, για μήνες, στους δρόμους, θα φρόντιζαν να αναφερθούν σε αυτούς και στον αγώνα που έδωσαν. Είδαμε μικρότερες εκδηλώσεις – με έναν αέρα ανεξαρτησίας – να αποφεύγουν το θέμα. Είδαμε μεγάλες εκδηλώσεις να κάνουν το ίδιο. Όμως, τελικά, τα ξημερώματα της Δευτέρας 8 Ιανουαρίου οι Χρυσές Σφαίρες 2024 έφεραν την αναφορά που περιμέναμε.

Οι Hailee Steinfeld, Daniel Kaluuya και Shameik Moore, πρωταγωνιστές του «Spider-Man: Across the Spider-Verse», ανέβηκαν στη σκηνή των Χρυσών Σφαιρών για να δώσουν το βραβείο «Καλύτερου Σεναρίου» και άδραξαν την ευκαιρία για να τονίσουν με έξυπνο και καλόγουστο τρόπο την αξία των υποψηφίων της κατηγορίας.

Με απόλυτα σοβαρό ύφος, οι τρεις τους προσποιήθηκαν πως διαβάζουν τα λόγια που είχαν γράψει οι εταιρείες παραγωγής για τη βραδιά. Με μια επιτηδευμένα αμήχανη και ρηχή συζήτηση, οι τρεις τους θέλησαν να δείξουν πως θα ήταν το… επίπεδο γραφής του Χόλιγουντ χωρίς σεναριογράφους.

Προσχεδιασμένο μεν (όπως και όλες οι παρουσιάσεις της βραδιάς), εξαιρετικά εκτελεσμένο δε, το «σκετσάκι» των τριών Spider-Men ήταν κάτι που έλειπε από τις βραβεύσεις μέχρι στιγμής.

