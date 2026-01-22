Σοβαρά προβλήματα έχουν το τελευταίο διάστημα τα πειρατικά δίκτυα διαμοιρασμού ταινιών και σειρών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τις τελευταίες ημέρες, δεκάδες παράνομες πλατφόρμες εμφανίζονται και εξαφανίζονται, αλλάζουν ονόματα, μετακινούνται σε νέα domains και προειδοποιούν οι ίδιες τους χρήστες τους ότι η πρόσβαση δεν είναι πλέον δεδομένη. Το φαινόμενο έχει χαρακτηριστικά γενικευμένου black out.

Για πρώτη φορά, οι διαχειριστές πειρατικών δικτύων ενημερώνουν τους χρήστες ότι τα μπλοκαρίσματα είναι συνεχόμενα και να κάνουν «υπομονή» ημερών ή εβδομάδων για να επανέλθει η πρόσβαση.

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές,« το νέο τοπίο δεν διαμορφώνεται τυχαία. Η εφαρμογή αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου, σε συνδυασμό με τεχνικές και επιχειρησιακές παρεμβάσεις, έχει αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού. Ο τελικός χρήστης, που μέχρι πρότινος θεωρούσε ότι κινείται «αόρατος», αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι το παράνομο περιβάλλον στο οποίο συνδέεται είναι ασταθές, επισφαλές και δυνητικά επιβαρυντικό, με χιλιάδες ευρώ διοικητικά πρόστιμα».

«Με τον τρόπο αυτό, τονίζουν, η πειρατεία μετατρέπεται σε δραστηριότητα με αυξημένο ρίσκο, ενώ καταρρίπτεται η αντίληψη περί ανωνυμίας που είχε επικρατήσει τα προηγούμενα χρόνια».

Η διακοπή της λειτουργίας πειρατικών δικτύων δεν φαίνεται να αποτελεί παροδικό φαινόμενο, αλλά ένδειξη μιας ευρύτερης μεταβολής στην παράνομη διανομή περιεχομένου.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται πλέον δεκάδες πειρατικά δίκτυα διαμοιρασμού ταινιών και σειρών, τα οποία ερευνώνται ως προς τη δομή και τη λειτουργία τους.

Μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον εντοπισμό, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων, στους τελικούς χρήστες.

Οι πάροχοι νόμιμου περιεχομένου έχουν ενισχύσει τα μέτρα προστασίας ενώ αρκετά τσουχτερά είναι και τα πρόστιμα, όχι μόνο για τους διακινητές παράνομου λογισμικού και εξοπλισμού, αλλά και για τους χρήστες πειρατικών συνδρομητικών υπηρεσιών περιεχομένου.