Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες των φετινών Βραβείων Ίρις, που θα απονεμηθούν την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, με παρουσιαστές τη Ζέτα Μακρυπούλια και τον Θανάση Αλευρά.

Έπειτα από μυστική ψηφοφορία των μελών της ΕΑΚ, ξεχώρισαν 39 υποψήφιες ταινίες, ανάμεσα στις 127 που κατατέθηκαν συνολικά.

Η φετινή τελετή, σε σκηνοθεσία Ζαχαρία Μαυροειδή, περιστρέφεται γύρω από την έννοια του Φωτός, ως αδιάσπαστου συστατικού στοιχείου της κινηματογραφικής τέχνης, κυριολεκτικά και αλληγορικά. Οι ταινίες αναδεικνύουν τις πιο λαμπερές αλλά και τις πιο ταπεινές στιγμές της ζωής μας. Φέρνουν στο προσκήνιο φωτογενείς πρωταγωνιστές και αφανείς ήρωες. Φωτίζουν κρυφές διαδρομές, ενδόμυχα μυστικά και λυτρωτικές αλήθειες. Ο κινηματογράφος είναι οι ζωές μας στο φως.

Τα Βραβεία Ίρις 2026 καθώς και οι δράσεις που θα τα πλαισιώσουν και οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα, είναι μέρος ενός πολυεπίπεδου προγράμματος της ΕΑΚ, σε συνεργασία με τον ΕΚΚΟΜΕΔ. Με αφορμή το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός της διοργάνωσης των European Film Awards 2027 στην Αθήνα, στόχος του προγράμματος είναι η βέλτιστη δικτύωση Ελλήνων και Ευρωπαίων επαγγελματιών του κινηματογράφου καθώς και η την διεθνής προβολή της ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας συνολικά.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

(5 υποψηφιότητες)

Αρκουδότρυπα: Στέργιος Ντινόπουλος, Χρυσιάννα Παπαδάκη, Θανάσης Μιχαλόπουλος, Αρσινόη Πηλού, Emily Sky Hickin, Ishan Sanjay Deshpante

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Στέφανος Κουτσαρδάκης, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Φένια Κοσοβίτσα

Σπασμένη Φλέβα: Πάνος Παπαχατζής, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Γιάννης Καραντάνης, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου, Δημήτρης Μάρης, Γιάννης Οικονομίδης

Beachcomber: Κωνσταντίνος Κουκουλής, Αριστοτέλης Μαραγκός, Βίκυ Μίχα, Αλέξης Αναστασιάδης, Φένια Κοσοβίτσα

Life in a Beat (Μικρές Ανάσες): Ιωάννα Σουλτάνη, Δημήτρης Νάκος, Δέσποινα Μουζάκη, Ivan Toven, Dejan Krajcevski, Marco Jacimovic, Vincent Michaud

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

(5 υποψηφιότητες)

Από τι είμαστε φτιαγμένοι: Σιαμάκ Ετεμάντι, Ανδριάννα Θεοχάρη

Η Καρδιά του Ταύρου: Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Βασίλης Παναγιωτακόπουλος, Εύα Στεφανή

Λο: Θανάσης Βασιλείου, Κωνσταντίνος Βασίλαρος

Σμιλεμένες Ψυχές: Σταύρος Ψυλλάκης, Ματθαίος Φραντζεσκάκης

Τα Τέρματα του Αυγούστου: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(3 υποψηφιότητες)

Ο Θεός δεν θα βοηθήσει: Γιώργος Τσούργιαννης

Τα πρώτα δόντια / Milk Teeth: Κωνσταντίνος Βασίλαρος

Maricel: Μαρία Δρανδάκη

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

(5 υποψηφιότητες)

Μίτση: Γεύη Δημητρακοπούλου, Μίνα Ντρέκη, Ηρώ Αηδόνη

Οι Λύκοι Επιστρέφουν: Στυλιανός Μωραϊτίδης, Ιωάννα Πετειναράκη

Χοῦς εἶ καὶ εἰς χοῦν ἀπελεύσει: Δημήτρης Παπαθανάσης

400 cassettes: Θέλγια Πετράκη, Κώστας Ταγκαλάκης

Noi: Νεριτάν Ζιντζιρία, Κυριακή Βήρου, Efijeni Kokedhima

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

(3 υποψηφιότητες)

Και Ελ και Αλ: Ιλίρ Τσούκο, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Πάσκουα Βοργιά

Να φοβάσαι τ’άστρα του νοτιά: Χρήστος Καρτέρης

Who was here?: Εύη Στάμου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ANIMATION

(4 υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας)

13μ2: Αντώνης Δημητρόπουλος

Μαύρες Πολιτείες: Χρήστος Μαγγανάς, Γιώργος Κυριάκος, Έφη Σκρόμπολα, Βασίλης Τζανίδης

Poplars: Αλέξανδρος Βουνάτσος, Τάσος Κορωνάκης

The Synthetic Age: Δημήτρης Αρμενάκης, Αλέξης Αναστασιάδης

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

(5 υποψηφιότητες)

Ήταν πολύ καλή στο να φεύγει: Βασίλης Παντελίδης

Το ήσυχο βάρος των πραγμάτων: Δήμητρα Πετμεζά

Το Χρυσόψαρο: Σπυριδούλα Διασπάρρα

Χαμένες Γαρδένιες: Γαλάτεια Λαγουτάρη

Or how to disappear: Γιώργος Αγγελόπουλος

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

(5 υποψηφιότητες)

Αρκουδότρυπα: Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος

Κότα: Gyorgy Palfi

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Γιώργος Γεωργόπουλος

Σπασμένη Φλέβα: Γιάννης Οικονομίδης

Beachcomber: Αριστοτέλης Μαραγκός

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

(3 υποψηφιότητες)

Οι άγριες μέρες μας: Βασίλης Κεκάτος

Αρκουδότρυπα: Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος

Life in a Beat (Μικρές Ανάσες): Αμέρισσα Μπάστα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

(5 υποψηφιότητες)

Αρκουδότρυπα: Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Γιώργος Γεωργόπουλος

Σπασμένη Φλέβα: Γιάννης Οικονομίδης, Βαγγέλης Μουρίκης

Beachcomber: Αριστοτέλης Μαραγκός, Χρυσούλα Κοροβέση

Life in a Beat (Μικρές Ανάσες): Δημήρης Νάκος, Αμέρισσα Μπάστα

ΒΡΑΒΕΙΟ Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

(5 υποψηφιότητες)

Δεξιώσεις: Αντώνης Καφετζόπουλος

Μάχη: Μανώλης Μαυροματάκης

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Βαγγέλης Μουρίκης

Σπασμένη Φλέβα: Βασίλης Μπισμπίκης

Beachcomber: Χρήστος Πασσαλής

ΒΡΑΒΕΙΟ Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

(5 υποψηφιότητες)

Αρκουδότρυπα: Χαρά Κυριαζή

Οι άγριες μέρες μας: Δάφνη Πατακιά

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Μορτ Κλωναράκη

Σπασμένη Φλέβα: Μαρία Κεχαγιόγλου

Life in a Beat (Μικρές Ανάσες): Ελίνα Τσιορμπατζή

ΒΡΑΒΕΙΟ Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

(5 υποψηφιότητες)

Δεξιώσεις: Χρήστος Βαλαβανίδης

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Τάσος Νούσιας

Σπασμένη Φλέβα: Γιάννης Νιάρρος

Beachcomber: Στάθης Κόκκορης

Life in a Beat (Μικρές Ανάσες): Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

ΒΡΑΒΕΙΟ Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

(5 υποψηφιότητες)

Κόκορας: Κόρα Καρβούνη

Μάχη: Ράνια Οικονομίδου

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Φιλίππα Κουτούπα

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Γιούλα Μπούνταλη

Σπασμένη Φλέβα: Μπέττυ Αρβανίτη

ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

(5 υποψηφιότητες)

Αρκουδότρυπα: Αρσινόη Πηλού

Οι άγριες μέρες μας: Γιώργος Βαλσαμής

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Χριστίνα Μουμούρη

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Κωνσταντίνος Κουκουλιός

Beachcomber: Γιώργος Καρβέλας

ΒΡΑΒΕΙΟ MONTAZ

(5 υποψηφιότητες)

Κότα: Lehmhényi Réka

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Γιώργος Γεωργόπουλος

Σπασμένη Φλέβα: Γιάννης Χαλκιαδάκης

Beachcomber: Θοδωρής Αρμάος

Light Falls: Γιώργος Μαυροψαρίδης

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

(5 υποψηφιότητες)

Αρκουδότρυπα: John Tournas

Βγαίνουν μέσα από τη Μαργκό: The Boy, Δεσποινίς Τρίχρωμη

Οι άγριες μέρες μας: Κωστής Μαραβέγιας

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Μαριλένα Ορφανού, Σταύρος Μητρόπουλος

Σπασμένη Φλέβα: Μπάμπης Παπαδόπουλος

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

(5 υποψηφιότητες)

Κότα: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Έλενα Βαρδαβά

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Λίζα Τσουλούπα

Beachcomber: Σταύρος Λιόκαλος

Gorgonà: Σταύρος Λιόκαλος

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

(5 υποψηφιότητες)

Οι άγριες μέρες μας: Εύα Γουλάκου

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Βασιλεία Ροζάνα

Σπασμένη Φλέβα: Δέσποινα Χειμώνα

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Τριάδα Παπαδάκη

Gorgonà: Εβελίνα Δαρζέντα, Άννα Ζώτου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΗΧΟΥ

(5 υποψηφιότητες)

Οι άγριες μέρες μας: Lancelot Hervé-Mignucci, Valerie Le Docte, Aline Gavroy, Βάλια Τσέρου

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Νίκος Έξαρχος, Άρης Λουζιώτης, Κώστας Βαρυμποπιώτης

Σπασμένη Φλέβα: Άρης Αναστασόπουλος, Κώστας Φυλακτίδης

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Νίκος Έξαρχος, Χρίστος Κυριακούλλης, Μικές Μπίλλης

Beachcomber: Τάσος Καραδέδος, Γιώργος Ραμαντάνης

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΚΟΜΜΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΕ

(6 υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας)

Βγαίνουν μέσα από τη Μαργκό: Ιωάννα Λυγίζου

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Αλεξάνδρα Μυτά

Σπασμένη Φλέβα: Γιάννης Παμούκης

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Κατερίνα Βαρθαλίτου, Χρόνης Τζήμος

Beachcomber Χαρά Βασιλειάδη

Gorgonà: Αλεξάνδρα Μυτά, Σωτήρης Πατεράκης

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΕ και ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΦΕ

(5 υποψηφιότητες)

Βγαίνουν μέσα από τη Μαργκό: Ιωάννα Λυγίζου

Κότα: Glen McGuigan

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Αντώνης Κοτζιάς

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Αιμίλιος Αβραάμ, Γιώργος Καρόρης, Γιώργος Αραπόπουλος, Ορέστης Στύλος

Gorgonà: Matthieu Schmitt