Δημήτρης Χριστοδούλου: Ο «πρέσβης» του ελληνικού βιβλίου

Χάρη στις περιπλανήσεις του στον κόσμο και την αγάπη του προς την Τέχνη, ο Δημήτρης Χριστοδούλου έχει καταφέρει σήμερα να ανοίξει την πόρτα της «Amazon» στους Έλληνες λογοτέχνες και να προβάλλει τα βιβλία μας στο εξωτερικό.

Άνθρωπος της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, ζει πια μόνιμα στο Λονδίνο. Ίδρυσε και διευθύνει την «Ontimebooks» κι έχει πετύχει να μπορεί πλέον οποιοσδήποτε να βρει βιβλία Ελλήνων συγγραφέων σε πολλές χώρες και μέσω της «Amazon», σε όλον τον πλανήτη.

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του εικοστού δεύτερου ελληνικού «μπεστ σέλερ» στη λίστα των ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων του τεράστιου διεθνούς κολοσσού ο Δημήτρης Χριστοδούλου μίλησε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Δ. Χριστοδούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε Ιστορία στην Ουτρέχτη κάτι που το έκανε μόνο για την αγάπη του στην Ιστορία και όχι ως επάγγελμα, όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Για περίπου 20 χρόνια γράφει σενάρια για τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις, για κινηματογράφο, βιβλία, και έχει σκηνοθετήσει δύο ταινίες.

Το 2012 περιπλανιέται αρχικά στον Καναδά και με την τριμελή ομάδα του, να διεκδικήσει την υλοποίηση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας δικής του εμπνεύσεως και σχεδιασμού, η οποία ήταν τόσο μπροστά από την εποχή της - όπως σημειώνει-, ώστε είχε την στήριξη από την Μicrosoft με δικό της engineer με την προϋπόθεση ότι θα είχε πάντα την πρωτοκαθεδρία σε περίπτωση υλοποίησης και πώλησης της πλατφόρμας. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν partner. Αν και αυτή η πλατφόρμα δεν υλοποιήθηκε ποτέ, ακόμη και σήμερα δεν έχει κυκλοφορήσει τίποτα παρόμοιο με ό,τι είχαμε σχεδιάσει τότε, συμπληρώνει.

Ακολούθησε στη ζωή του η Ολλανδία για 5 χρόνια όπου εργάστηκε αρχικά στο πανεπιστήμιο, έπειτα σε μια εταιρεία παραγωγής ταινιών και στην DHL. «Μεγάλη σχολή για μένα η DHL γιατί ήταν η πρώτη πολυεθνική που εργαζόμουν και η οποία θα με προετοίμαζε για την συνέχεια στην Άμαζον». Μετακομίζει στο Λονδίνο όπου έμεινε 4 χρόνια και ήταν και η αφορμή για την OnTime Books.

Τι σας έκανε να φύγετε στο εξωτερικό;

Στο εξωτερικό έφυγα επειδή κάποιο πολύ σημαντικό πρόσωπο σε όλα ΜΜΕ ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας, αποφάσισε να μου κλείσει κάθε επαγγελματική πόρτα (ευτυχώς για μένα έχει αποσυρθεί πλέον και κανείς δεν μιλάει για εκείνον), ενώ παράλληλα η τότε σύζυγός μου, που ήταν δημοσιογράφος μένει χωρίς δουλειά γιατί έκλεισε το κανάλι που εργαζόταν. Έτσι η μόνη λύση ήταν να αναζητήσουμε αλλού την τύχη μας.

Πώς ήταν τα πρώτα στάδια της προσαρμογής;

Αν εξαιρέσω τον Καναδά λόγω της απόστασης, δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα προσαρμογής. Για την ακρίβεια ένιωσα ελεύθερος. Ξαναγεννήθηκα, ξανάνιωσα, ήρθα σε χώρες που δεν είχαν καμία σχέση με κρίση και αμέσως μπήκα σε ένα κλίμα σχεδόν σαν αυτό πριν την ελληνική κρίση. Ευκαιρίες υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα σε χώρες σαν την Βρετανία. Ευτυχώς εμείς οι Έλληνες έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία να οσφραινόμαστε και να ξετρυπώνουμε την ευκαιρία, όταν δεν την δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι, ευρισκόμενοι στις κατάλληλες συνθήκες και περιβάλλοντα και να την αξιοποιούμε με τρόπους που ούτε αυτοί που δημιούργησαν αυτές τις συνθήκες δεν είχαν ποτέ στο μυαλό τους.

Ποια ήταν η πρώτη σκέψη για να ιδρύσετε την ontime books. Τι πετύχατε ως τώρα;

Τι πετύχαμε... Αυτό που κυρίως πετύχαμε είναι ότι πλέον υπάρχει το βήμα για όλους τους Έλληνες συγγραφείς, στην αγγλόφωνη αγορά και δυνητικά αλλά όχι ουτοπικά, στην παγκόσμια αγορά αφού από τα αγγλικά μεταφράζονται τα έργα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Από την άποψη των επιτυχιών, έχουμε 22 Best Sellers στην Amazon, πρωτιές για πολλούς τίτλους μας στην Ιαπωνία, στην Ινδία, στο Μεξικό και φυσικά στην Μεγάλη Βρετανία. Η μεγαλύτερη όμως επιτυχία είναι ότι μπορεί πλέον οποιοσδήποτε να βρει βιβλία Ελλήνων συγγραφέων στις παραπάνω χώρες και όπως είναι αναμενόμενο μέσω της Άμαζον, σε όλον τον πλανήτη.

Τι είναι τελικά «μπεστ σέλερ» στην ηλεκτρονική αγορά;

«Όταν λέμε best seller σημαίνει το εξής. Ο αλγόριθμος της Άμαζον σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα αναδεικνύει best seller σε κάθε κατηγορία ανά μια ώρα. Είναι απίστευτο αλλά έτσι δουλεύει για να δώσει ευκαιρία στους 36.000.000 τίτλους που έχει σήμερα. Οπότε κάποιο έργο έστω μια ώρα να καταφέρει να είναι στα τοπ τεν της κατηγορίας του, σύμφωνα με τις εσωτερικές κρυφές στατιστικές της Άμαζον στις οποίες έχω πρόσβαση, 1.500.000.000 επισκέπτονται καθημερινά την πλατφόρμα και κάθε τοπ τεν το παρακολουθούν 60.000.000. Έστω μια ώρα στα τοπ τεν βλέπουν το έργο σου, το εξώφυλλο και το όνομά σου 60.000.000 από όλον τον πλανήτη. Φαντάσου το «Άμυ» του Μάριου Καρακατσάνη που είναι 18 μήνες από νούμερο 1 έως 38 στον κόσμο στα horror. Ποιος το γνωρίζει αυτό;»

Ο Δημήτρης Χριστοδούλου μας δίνει κι άλλα στοιχεία.

«Ακόμα, προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς το «Shakespeare on Mars», του Στρατή Πανούριου, το «Hemiphos» της Κύπριας Στεφάνι Ιακώβου, το «Ηouse of seagulls» της Μαρίας Καραγιάννη, το «Chip of knowledge» του Βαγγέλη Καλιοση, το «The dance of the light», το σημαντικό έργο του Γρήγορη Κονταξή που σύντομα θα πάρει την θέση του στην παγκόσμια αγορά, σε ένα είδος και ένα περιβάλλον παρόμοιο με αυτό του «Game if Thrones». Έργα μας μεταφράζονται στα ισπανικά, σέρβικα, σουηδικά και κινέζικα εκτός από τα αγγλικά».

Είναι αδικημένοι οι Έλληνες δημιουργοί;

Αδικημένοι ήταν από το εκδοτικό παγκόσμιο σύστημα και όχι από τους Έλληνες εκδότες όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι. Οπωσδήποτε υπάρχει ευθύνη και στους εκδότες αλλά θεωρώ ότι μου μοιάζει πιο πολύ πολιτικό θέμα. Για κάποιον λόγο γενικά τα Βαλκάνια δεν έχουν μαζική παρουσία εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων, στην παγκόσμια αγορά.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Τα επόμενα βήματα ήδη τα περπατάμε μιας και μόνο πριν πέντε μέρες ανεβήκαμε στο Λίβερπουλ για το πρώτο δικό μας βιβλιοπωλείο. Αμέσως επόμενο βήμα θα είναι σε Μάντσεστερ, Λιντς, Γλασκώβη και Μπέρμιγχαμ. Το κυριότερο, όμως, που φαντάζομαι ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες δημιουργούς είναι το προσύμφωνο για την παραγωγή «πιλότου» για μια μεγάλη παγκόσμια συνδρομητική πλατφόρμα, ενός τίτλου μας («Amy the first revelation», by Mario Karakatsanis or Mario Karma) και οι διαπραγματεύσεις για άλλους δύο τίτλους μας. Το Hemiphos by Jacob Iakovou και ο δεύτερος, είναι μια σημαντική ακόμη συνεργασία για την βιογραφία ενός ανθρώπου που συγκλονίζει αυτήν την στιγμή όλον τον κόσμο με τα επιτεύγματά του.

Σας λείπει η πατρίδα;

Μου λείπει και η Ελλάδα μου και τα κορίτσια μου, οι δύο κόρες μου, Λορελάη και Μάιρα. Είμαι όμως πάντα πολύ κοντά με τον τρόπο μου εξ αποστάσεως και με γεμίζει αρκετά το ότι εργάζομαι για την χώρα μου και τους Έλληνες σε όλον τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ