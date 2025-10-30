Με χιούμορ και δυναμισμό, η Σίντνεϊ Σουίνι σχολίασε τις φήμες που την ήθελαν στο πλευρό του επόμενου Τζέιμς Μποντ. «Περισσότερο θα διασκέδαζα αν ήμουν ο ίδιος ο Μποντ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η απόφασή της θα εξαρτηθεί από το σενάριο.

Οι ηθοποιοί που θα έχουν ρόλους στην επόμενη ταινία του Μποντ δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά υπήρξαν φήμες ότι η Σουίνι θα συμμετάσχει. Την ταινία θα σκηνοθετήσει ο σκηνοθέτης του «Dune», Ντενί Βιλνέβ.

«Δεν μπορώ… δεν ξέρω… για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω όλες τις φήμες για τον Μποντ» δήλωσε η ηθοποιός στο Variety.

Η αναζήτηση του διαδόχου του Ντάνιελ Κρεγκ, μετά την τελευταία του ερμηνεία ως Τζέιμς Μποντ στην ταινία «No Time To Die» του 2021, συνεχίζει να τροφοδοτεί φήμες.

Η Σουίνι, η οποία έγινε πολύ από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο εφηβικό δράμα Euphoria, μίλησε επίσης για τις έντονες πιέσεις στην κινηματογραφική βιομηχανία.

«Ως ηθοποιός, είναι πολύ πιο δύσκολο να στέκεσαι σε ένα δωμάτιο και να απαιτείς την αξία σου και οι άνθρωποι να σε κοιτάζουν και να σε εκτιμούν. Πρέπει να υπενθυμίζω στον εαυτό μου κάτι: “Έι, Σιντ, είσαι πραγματικά δυνατή. Στάσου στο ύψος σου”».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Επιμέλεια: Σ.Κ.