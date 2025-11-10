Μέσα από τη σιωπή, το φως και τη λιτότητα του Αγίου Όρους, ο Γιώργος Ταξίδης φιλοτεχνεί ένα εικαστικό σύμπαν όπου ο άνθρωπος απουσιάζει, αλλά η παρουσία του διαπερνά κάθε σκιά. Τα έργα του, δεν αποτυπώνουν απλά τον τόπο, αλλά τον ερμηνεύουν. Οι πέτρινοι διάδρομοι, τα μοναστικά κελιά, τα σκαλοπάτια που οδηγούν στο φως, γίνονται σύμβολα μιας βαθιάς εσωτερικής διαδρομής. Το Άγιον Όρος μεταμορφώνεται σε «τόπο ζωής», σε πεδίο πνευματικής συνάντησης και αυτογνωσίας.

Αυτή η πνευματική διαδρομή αποτυπώνεται στην έκθεση «’Αγιον Όρος. Τόπος ζωής», που παρουσιάζει ο Δραμινός καλλιτέχνης Γιώργος Ταξίδης στον πολυχώρο πολιτισμού της ΑΜΚΕ ΚΥΚΛΩΨ, στο Μαρμάρινο Σπίτι (αρχοντικό Αναστασιάδη) στη Δράμα. Η έκθεση αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης παρουσίασής της στον εκθεσιακό χώρο της Αγιορείτικής Εστίας Θεσσαλονίκης και υλοποιείται με τη συνεργασία της Αγιορείτικης Εστίας και της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας.

Στην τελετή εγκαινίων στη Δράμα μίλησαν ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος, ο διευθυντής της Αγιορείτικης Εστίας Αναστάσιος Ντούρος και ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

Η ενότητα των έργων του Γιώργου Ταξίδη δεν γεννήθηκε από μια στιγμιαία έμπνευση, αλλά από ένα ταξίδι πέντε ετών (2020-2025), που περιλάμβανε πάνω από δεκαπέντε επισκέψεις στο ‘Αγιον Όρος. Ο καλλιτέχνης, περιηγήθηκε στις συνολικά είκοσι ιερές μονές της Αθωνικής Πολιτείας. Συμμετείχε στη μοναστική ζωή, παρακολούθησε την καθημερινότητα των μοναχών και κατέγραψε αυτή τη βιωματική εμπειρία μέσα σε 115 έργα με διάφορες τεχνικές, όπως μολύβι, κάρβουνο, λάδι, υδατογραφία, γλυπτά και χαρακτικά. Στη Δράμα, παρουσιάζονται 78 από αυτά τα έργα, σε μια εικαστική αφήγηση που αποπνέει ηρεμία, στοχασμό και βαθιά πνευματικότητα.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης μιλώντας στα εγκαίνια εξήγησε πως το έργο αυτό είναι κάτι περισσότερο από καλλιτεχνικό εγχείρημα, είναι μια προσωπική εξομολόγηση και συνέχισε «σε όλα μου τα προηγούμενα έργα ο άνθρωπος ήταν παρών ως μορφή. Εδώ είναι απών. Αυτή τη φορά ζωγράφισα την απουσία του ανθρώπου. Τα κελιά, οι διάδρομοι, οι πόρτες, τα σκαλοπάτια, όλα αυτά είναι οι «φιγούρες» των έργων. Σε κάθε πίνακα επικρατεί μια σιωπή, μια εσωτερική ανάσα. Είναι σαν να ακούς το φως. Χρειάστηκε χρόνος για να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνω. Πήγα πολλές φορές στις ίδιες μονές, γιατί ήθελα να δω πέρα από την επιφάνεια».

Η εμπειρία, το φως και η μεταμόρφωση

«Είδα πράγματα που δεν φανταζόμουν», τόνισε ο Γιώργος Ταξίδης απευθυνόμενος σε όσους παραβρέθηκαν στα εγκαίνια, «μπήκα σε βιβλιοθήκες, σε χώρους συντήρησης χειρογράφων. Είδα την Ιλιάδα του Ομήρου του 14ου αιώνα. Αυτή η επαφή σε αλλάζει. Θυμάμαι έναν μοναχό, τον πατέρα Ιωακείμ, που μου είπε πως το ‘Αγιον Όρος είναι σαν έναν αλευρόμυλο, άλλοι θα περάσουν, άλλοι θα σταθούν, αλλά όλοι θα φύγουν με λίγο αλεύρι στις σόλες τους. Κάτι μένει μέσα σου. Αυτό προσπαθώ να δείξω».

«Θα ήθελα να δείτε τα έργα όχι ως απλές αναπαραστάσεις του Αγίου Όρους, αλλά ως την προβολή της δικής μου εμπειρίας. Είναι ένας τόπος σιωπής. Και αυτή τη σιωπή προσπάθησα να μεταφράσω σε εικόνα», κατέληξε ο Γιώργος Ταξίδης.

Αναφερόμενος στην έκθεση και στον καλλιτέχνη ο διευθυντής της Αγιορείτικης Εστίας υπογράμμισε πως η έκθεση αυτή είναι από τις πιο επιτυχημένες που έχουν παρουσιαστεί, καθώς ο κόσμος τη δέχτηκε με απίστευτη αγάπη και τα σχόλια των επισκεπτών ήταν εντυπωσιακά, φαίνοντας πως τους άγγιξε κάτι βαθύτερο, πέρα από την αισθητική.

«Όταν γνωριστήκαμε, ο Γιώργος δεν είχε πάει ποτέ στο ‘Αγιο Όρος», υπογράμμισε ο κ. Ντούρος και συνέχισε, «στην πορεία, είδα έναν άνθρωπο να αλλάζει. Το ‘Αγιον Όρος τον διαμόρφωσε, τον οδήγησε σε έναν άλλο τρόπο θέασης του κόσμου. Αυτή η μεταμόρφωση αποτυπώνεται στα έργα του. Είναι έργα που ‘αναπνέουν’ σιωπή. Η Δράμα δεν θα μπορούσε να λείπει, καθώς ο Γιώργος Ταξίδης είναι παιδί αυτής της πόλης. Μετά τη Δράμα, η έκθεση θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, και έπειτα στη Νέα Υόρκη, όπου ο καλλιτέχνης είχε σπουδάσει. Είναι μια έκθεση που, όπως και ο δημιουργός της, είναι φτιαγμένη για να ταξιδεύει».

Η έκθεση «Άγιον Όρος. Τόπος ζωής» θα διαρκέσει έως τις 18 Ιανουαρίου 2026 και είναι επισκέψιμη από Τετάρτη έως Κυριακή (11:00-14:00 και 18:00-21:00) με ελεύθερη είσοδο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου