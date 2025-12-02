Καθώς η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και ο μοναδικός Sir Rod Stewart ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, μπαίνουμε στο κλίμα με μερικά από τα πιο απίθανα facts

της εμβληματικής του πορείας.

1. Από εφημεριδοπώλης σε παγκόσμιο φαινόμενο

Πριν γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες παγκοσμίως, ο Rod Stewart δούλευε ως… εφημεριδοπώλης στο Λονδίνο.

Μια απόδειξη ότι η ιστορία γράφεται από τα πιο απλά ξεκινήματα.

2. Mια φωνή-υπογραφή που γεννήθηκε…στο χειρουργείο

Η χαρακτηριστική βραχνάδα του δεν οφείλεται ούτε σε club smoke ούτε σε κακές συνήθειες, αλλά προέκυψε έπειτα από χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές.

3. 120 εκατομμύρια λόγοι που τον έκαναν αθάνατο

Με πάνω από 120 εκατομμύρια πωλήσεις albums στο ενεργητικό του, αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες

όλων των εποχών.

4. Ένα αστέρι που λάμπει στο Hollywood από το 2005

Μια τιμή που ξεπερνά τα charts και τις πωλήσεις—ο Rod κατέχει το δικό του αστέρι στο Walk Of Fame εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του αξία.

5. Ένας μεγάλος λάτρης του ποδοσφαίρου

Ο Sir Rod είναι γνωστός οπαδός της Celtic, με βαθιά και διαχρονική αγάπη για την ομάδα, την οποία ακολουθεί πιστά σε αγώνες και διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο.

6. Το Ρεκόρ Guinness που έγραψε ιστορία

Το 1994 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ο Rod Stewart εμφανίστηκε σε συναυλία στην παραλία Copacabana, μπροστά σε ένα εντυπωσιακό πλήθος που εκτιμάται γύρω στα 3,5 εκατομμύρια άτομα — μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ.

Και ο σταθμός του στην Αθήνα προσθέτει ακόμη ένα highlight στη θρυλική διαδρομή του!

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε!

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, ο θρυλικός Sir ανεβαίνει στη σκηνή του Telekom Center Athens για μια μοναδική εμφάνιση με όλες τις ανατριχιαστικές επιτυχίες που σημάδεψαν γενιές: από το “Maggie May” μέχρι το “Baby Jane” και το “Sailing”.

Την πολυαναμενόμενη βραδιά θα ανοίξει η μοναδική Angelika Dusk,

με τη δική της χαρακτηριστική pop ενέργεια και 80s αισθητική.

Ετοιμαστείτε για ένα φαντασμαγορικό show

που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Προπώληση εισιτηρίων: Ticketmaster.gr