Κυκλοφόρησε το συνταρακτικό, τρίτομο έργο του Ανδρέα Μποννάτου «Σκοτεινή ντίβα – Ιστορίες παγκόσμιας προδοσίας», που φωτίζει, με διαφορετικό τρόπο, τη θρυλική ζωή της Μαρίας Κάλλας και παρουσιάζει νέα, συγκλονιστικά στοιχεία, ανατρέποντας πλήρως την εικόνα που είχαμε για σημαντικές στιγμές της νεότερης ελληνικής αλλά και διεθνούς ιστορίας.

Ο συγγραφέας Ανδρέας Μποννάτος (είναι ο γνωστός δημοσιογράφος Ανδρέας Γ. Χριστοδουλάκης), μας αποκαλύπτει πλήθος μυστικών, καλά φυλαγμένων στα συρτάρια των κυβερνήσεων, των μυστικών υπηρεσιών αλλά και πανίσχυρων προσωπικοτήτων που αφορούν φαινομενικά ετερόκλιτα γεγονότα και απασχόλησαν την παγκόσμια κοινή γνώμη επί δεκαετίες.

Γεγονότα καθοριστικά για την πολιτική πορεία της Ελλάδας, ίντριγκες, συνωμοσίες αλλά και δολοφονίες, που συγκλόνισαν τον κόσμο και οι οποίες πέρασαν μπροστά από τα μάτια όλων ως τυχαία γεγονότα.

Η αφορμή και το επίκεντρο (αλλά όχι και το σύνολο) της έρευνας είναι η κρυφή ζωή της μεγάλης Ντίβας Μαρίας Κάλλας και η σχέση της με τον Αριστοτέλη Ωνάση. Από την ενδελεχή όμως αναζήτηση της αλήθειας προκύπτουν αποκαλύψεις για πολλές προσωπικότητες και συμβάντων, αφού η Κάλλας και ο Ωνάσης σχετίζονταν με την ελίτ της εποχής και είχαν πληροφορίες που κανένας άλλος εκτός των παγκόσμιων ηγετών δεν μπορούσε να έχει.

Ο Ανδρέας Μποννάτος κατονομάζει όλα τα πρόσωπα που του μίλησαν, έχοντας πρωτογενή γνώση των γεγονότων, προς επίρρωση των αποκλειστικών πληροφοριών. Αποκαλύπτει εν ολίγοις τις πηγές του και αυτό είναι ένα ακόμη συγκλονιστικό στοιχείο της αφήγησης.

Το τρίτομο έργο, το οποίο ο συγγραφέας χαρακτηρίζει ως «χρονολόγιο μυθιστορίας», αφηγείται ιστορίες προδοσίας, προσωπικής αλλά και παγκόσμιας.Αυτό συμβαίνει επειδή ο κινητήριος μοχλός της ιστορίας δεν είναι ούτε ο έρωτας, ούτε το χρήμα, ούτε η εξουσία: είναι ο φθόνος και η ζήλεια, δηλαδή τα βασικά συστατικά του ανθρώπινου χαρακτήρα, που φέρνουν πάντα την προδοσία.

Συγκλονιστικά Ερωτήματα, «Τρομερές» Απαντήσεις

Η έκδοση απαντά σε καταιγιστικά ερωτήματα:

Ποιος ήταν ο μεγάλος έρωτας στη ζωή της Μαρίας Κάλλας αφού δεν ήταν ο Ωνάσης; Υπήρξε μεγάλος έρωτας στη ζωή του Αριστοτέλη Ωνάση, εφόσον την Κάλλας την ξεπέρασε μάλλον γρήγορα;

Ποια ήταν η σχέση των δυο τους με το ίδιο φύλο; Γιατί πρόδωσαν ο ένας τον άλλο; Ποιο ήταν το αληθινό τέλος της ζωής της Κάλλας το 1977 αφού δεν πέθανε από μια «τυπική καρδιακή προσβολή»;

«Ντένις- Η Σκιά», ο πράκτορας που προέβλεψε με ακρίβεια τη δολοφονία του Προέδρου Κένεντι

Ποιος ήταν στα αλήθεια ο «Ντέννις-Η Σκιά», ο διάσημος πράκτορας που αποκάλυψε σε Μαρία και Αριστοτέλη, πάνω στη θαλαμηγό «Χριστίνα», την επερχόμενη δολοφονία του Τζον Κένεντι, πέντε μήνες νωρίτερα από τον Νοέμβριο του 1963;

Ποιος ήταν ο βιολογικός πατέρας της Μαρίας αφού αποδεδειγμένα δεν ήταν ο Γεώργιος Καλογερόπουλος;

Στη σύγχρονη μεταπολεμική ιστορία, ο στενός φίλος της Κάλλας και «εξ απορρήτων» του Ωνάση και του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο καθηγητής Ιωάννης Γεωργάκης, αποκαλύπτει ποιοι οδήγησαν την Ελλάδα στον καταστρεπτικό Εμφύλιο 1946-49 ενώ γνώριζαν από πριν πως η Ελλάδα είχε «καταχωρηθεί» στο Δυτικό Στρατόπεδο μετά τη συνάντηση Τσώρτσιλ-Στάλιν στη Μόσχα τον Οκτώβριο του 1944, τέσσερις μήνες πριν τη Συμφωνία της Γιάλτας.

Κωνσταντίνος Καραμανλής, Παύλος και Φρειδερίκη: όλη η αλήθεια

Αλλά και ποια ήταν η μία και μοναδική γυναίκα που πραγματικά ερωτεύθηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, πολύ πριν το γάμο του με την Αμαλία Μεγαπάνου;

Ποιος κανόνισε να φύγει άρον-άρον από την Ελλάδα ο Καραμανλής, το 1963, για να μη δολοφονηθεί από τους ανθρώπους του Παλατιού, όπως ήταν σίγουρος ο ίδιος;

Ποια ήταν η συγκλονιστική αλήθεια που αποκάλυψε ο γιατρός του Παλατιού Θωμάς Δοξιάδης, για τους πολύ κοντινούς θανάτους του Βασιλιά Παύλου και του Αυλάρχη Λεβίδη;

Η αλήθεια για τη δολοφονία της Άνν Ντόροθι Τσάπμαν

Ποιοι ήταν οι δύο δολοφόνοι της Αγγλίδας δημοσιογράφου Άνν Ντόροθι Τσάπμαν επί Χούντας στην Ελλάδα; Τι γνώριζε και την έβγαλαν από τη μέση; Τι πολύτιμο πήραν από τα πράγματά της;

Ποιος έδωσε εντολή στον δικτάτορα Δημήτριο Ιωαννίδη να ανατρέψει και να δολοφονήσει τον Μακάριο προκαλώντας, τη μεγάλη προδοσία της Κύπρου, το 1974;

Το μοιραίο τηλεφώνημα του δικτάτορα Ιωαννίδη το 1974

Σε ποιον τηλεφώνησε ο δικτάτορας Ιωαννίδης μόλις τον απέπεμψαν οι Στρατηγοί για να φέρουν πολιτική ηγεσία στην Ελλάδα, μετά την εισβολή των Τούρκων στη Μεγαλόνησο;

Τι απέγιναν τα μυστικά αρχεία της ΕΣΑ που εμπιστεύθηκε ο Αλέξανδρος Παναγούλης στην Οριάνα Φαλάτσι και ποιος ο πραγματικός, ιντριγκαδόρικος ρόλος της τελευταίας; Ήταν δολοφονία ο θάνατος του Παναγούλη;

Ο περιβόητος πληροφοριοδότης «Φώντας» για τη 17Ν

Ποιος ήταν ο περιβόητος «Φώντας» που έδωσε (και σε ποιον) πολύτιμες πληροφορίες για τη δομή και τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, που όμως δεν αξιοποιήθηκαν εγκαίρως με αποτέλεσμα να καθυστερήσει σχεδόν 10 χρόνια ο εντοπισμός και η εξάρθρωσή της; Έπρεπε να φτάσουμε στο 2002 για να αξιοποιηθούν από τον τότε Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τις υπηρεσίες της ΕΛΑΣ οι πληροφορίες, για να ξετυλιχτεί το κουβάρι…

Οι αποκαλύψεις του Advocate

Αλλά και ένας άλλος, μυθιστορηματικός χαρακτήρας του βιβλίου, ο Advocate (τον συνθέτουν πέντε διαφορετικά υπαρκτά πρόσωπα, που έζησαν από πολύ κοντά την Κάλλας αλλά και τον Ωνάση), μας αποκαλύπτει ποιος Έλληνας στρατιωτικός δολοφόνησε με δολιοφθορά στο αεροπλάνο, τον Αλέξανδρο Αρ. Ωνάση το 1973 και γιατί το έκανε.

Πώς επηρέασε τη ζωή της Μαρίας, ο πανίσχυρος Σταύρος Νιάρχος, που παντρεύτηκε την Ευγενία Λιβανού και κατόπιν την αδελφή της Τίνα, πρώην κυρία Ωνάση;

Ο Μπράιαν Τζόουνς των Rolling Stones που δολοφονήθηκε άγρια στην πισίνα του και η Πριγκίπισσα Μαργαρίτα, αδελφή της Ελισάβετ

Ποια ήταν η σχέση του Νιάρχου με την Πριγκίπισσα Μαργαρίτα της Αγγλίας, αδελφή της Βασίλισσας Ελισάβετ και πώς αποκαλούσε ο Σταύρος τον «Έλληνα» βασιλικό σύζυγο Φίλιππο της Αγγλίας;

Πώς συνδέονται τα οργιώδη πάρτι της Πριγκίπισσας Μαργαρίτας με τον θάνατο-δολοφονία του εραστή της, Μπράιαν Τζόουνς των Rolling Stones;

Μαρία Κάλλας, Εύα Περόν, Μέριλιν Μονρόε: η συγκλονιστική αποκάλυψη

Τι ακολούθησε όταν η Μαρία συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με την Εύα Περόν το 1949 και με τη Μέριλιν Μονρόε το 1962;

Τι ήθελαν από τη ζωή της η Μάρλεν Ντίντριχ, η Γκρέτα Γκάρμπο, η Μαρί Ελέν ντε Ρότσιλντ, η Ντόρα Μάαρ («μούσα» του Πικάσο) αλλά και η Εντίθ Πιάφ;

Το άκρως απόρρητο «Σχέδιο Μεσαπηλιώτης» και ποιος δολοφόνησε «αθόρυβα» τον Ιωάννη Μεταξά

Γιατί η Μαρία δεν συγχώρησε ποτέ τη μητέρα της Ευαγγελία-Λίτσα Καλογεροπούλου; Γιατί δεν πήγε στην κηδεία του φερόμενου ως πατέρα της Γεώργιου Καλογερόπουλου; Πώς την εκδικήθηκε η αδελφή της Υακίνθη-Τζάκι, που ήταν ένα μοιραίο πρόσωπο για την Κάλλας;

Τι ακριβώς ήταν το απόρρητο «Σχέδιο Μεσαπηλιώτης» το 1940-41, που οδήγησε στην αθόρυβη δολοφονία του Ιωάννη Μεταξά και από ποιον στενό συνεργάτη του;

Ο Ρόμπερτ Κένεντι, ο αδελφός του Έντουαρντ και ο δικηγόρος Ρόι Κον, μετέπειτα πολιτικός μέντορας του Ντόναλντ Τραμπ

Τη σφραγίδα τους στη «Σκοτεινή Ντίβα-Ιστορίες παγκόσμιας προδοσίας» βάζουν με τη παρουσία τους ο υποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι, που αντιπαθούσε τον Ωνάση και αντιδίκησε μαζί του, ο αδελφός του Έντουαρντ, που υπέγραψε δεσμευτικό συμβόλαιο με τον Αριστοτέλη και ο πανίσχυρος Αρχηγός του FBI Τζον Έντγκαρ Χούβερ.

Τι είπε ο διάσημος δικηγόρος του Ωνάση, ο Ρόι Κον (μετέπειτα πολιτικός μέντορας του Ντόναλντ Τραμπ) όταν κατάφερε και τον «έριξε στα μαλακά» με τις δίκες που είχε στις ΗΠΑ ο Έλληνας κροίσος;

Πώς συνδέονται όλα με το φιλόδοξο «Σχέδιο Conquistador» και την «Omega Airlines» του Ωνάση στις ΗΠΑ, που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ;

Μονακό, θανατηφόρες ίντριγκες και η πραγματική φιλία με την Πριγκίπισσα Γκρέις

Αναδύεται ακόμη, η τεράστια και πολύχρονη επιρροή που είχε στη ζωή της Κάλλας η αγαπημένη δασκάλα και θερμή ερωμένη της Ελβίρα ντε Χιντάλγκο…

Ποιο μεγάλο μυστικό αποκάλυψε στη Μαρία, η καλή της φίλη Πριγκίπισσα Γκρέις του Μονακό; Γιατί η αληθινή και ανυστερόβουλη φιλία τους κράτησε μέχρι τον θάνατο της Μαρίας;

Μετά από ποια σκοτεινή και θανατηφόρα ίντριγκα αναγκάστηκε ο Ωνάσης να εγκαταλείψει το Καζίνο του Μονακό, το 1966-67; Ποιος ήταν ο ρόλος της Μασονικής Στοάς P2 και του αρχηγού της, του διαβόητου Λίτσιο Τζέλλι και του αμφιλεγόμενου Τζούλιο Αντρεότι, μετέπειτα τρεις φορές Πρωθυπουργού της Ιταλίας, τον οποίο ο Ωνάσης αποκαλούσε «διαβολικό καμπούρη»;

Όλα αυτά τα ερωτήματα, βρίσκουν απάντηση μέσα από εκτενείς προσωπικές αφηγήσεις προς τον συγγραφέα, σημαντικών προσώπων που έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στα γεγονότα.

Οι απαντήσεις που ρίχνουν άπλετο φως σε όλα αυτά τα σκοτεινά σημεία της ιστορίας, γράφτηκαν έπειτα από 14 χρόνια ερευνητικής δημοσιογραφίας.

Βιογραφικό

Ο συγγραφέας Ανδρέας Μποννάτος (Ανδρέας Γ. Χριστοδουλάκης) είναι γνωστός δημοσιογράφος. Γεννήθηκε στον Πειραιά όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε στην Αθήνα και έλαβε εκεί το πανεπιστημιακό του πτυχίο. Εργάστηκε στην εφημερίδα Το Βήμα, στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel, στον ραδιοφωνικό σταθμό Flash και στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

