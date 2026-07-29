Ο Ιρλανδός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Γκλεν Χάνσαρντ, γνωστός τόσο ως μέλος του ροκ συγκροτήματος «The Frames» όσο και για τη βραβευμένη με Όσκαρ μουσική του στην ταινία «Once» το 2008, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2206. Ήταν 56 ετών.

Η αστυνομία της Ιρλανδίας ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας περίπου 50 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο με μία μόνο μοτοσικλέτα στα δυτικά του Δουβλίνου. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν λίγο πριν από τις 04:30 τοπική ώρα, ενώ ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών στο σημείο.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Newstalk και η εφημερίδα Irish Independent μετέδωσαν ότι το θύμα ήταν ο Χάνσαρντ. Εκπρόσωπός του δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Με πληροφορίες από Reuters.