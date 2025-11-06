Μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία φιλοξενεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας, όπου έως τις 13 Νοεμβρίου παρουσιάζεται η έκθεση γλυπτικής του βραβευμένου δημιουργού Οδυσσέα Τοσουνίδη. Η έκθεση αναδεικνύει τη διαχρονική γοητεία του μαρμάρου -υλικό άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα της περιοχής- μέσα από σύγχρονες γλυπτικές φόρμες, που ισορροπούν ανάμεσα στη γεωμετρία, τον ρυθμό και τη μουσικότητα.

Τα εγκαίνια της έκθεσης αποτέλεσαν μια ιδιαίτερη γιορτή των τεχνών, έναν ιδιότυπο διάλογο ανάμεσα στην Μουσική και την Γλυπτική, δύο μορφές έκφρασης που συνομιλούν με την παράδοση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, επαναφέροντάς την στο προσκήνιο με έναν σύγχρονο και ποιητικό τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτιστικής συνύπαρξης, παρουσιάστηκαν πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις του καταξιωμένου Δραμινού δημιουργού Δημήτρη Δοξάκη, ερμηνευμένες από τους διακεκριμένους μουσικούς Όθωνα Γκόγκα (Α κορυφαίο φλαουτίστα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης) και Κατερίνα Γίμα (Α κορυφαία αρπίστα της ίδιας ορχήστρας). Οι μουσικές δημιουργίες διερεύνησαν τα όρια ανάμεσα στην αρμονία και την έκσταση, την ιδανική αναλογία του Διονυσιακού και του Απολλώνιου στοιχείου, ένα μοναδικό ηχητικό ταξίδι που συνομιλούσε με τις φόρμες των γλυπτών του Τοσουνίδη.

Ο επιμελητής της εκδήλωσης Δημήτρης Γούδας, ιδρυτή της Cultural_Space ΑΜΚΕ, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε: «Ο διάλογος των τεχνών, της Μουσικής και της Γλυπτικής, άρρηκτα συνδεδεμένων με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, στοχεύει στην αναζήτηση του απόηχου του παρελθόντος, μέσα στο θορυβώδες τοπίο της σύγχρονης εποχής. Ο ήχος του φλάουτου και της άρπας, καθώς και το μάρμαρο, υλικό στο οποίο σμιλεύτηκε η αρχαία ιστορία της περιοχής, αποτελούν την έμπνευση της σύγχρονης αυτής πολιτιστικής σύνθεσης».

«Ο Οδυσσέας Τοσουνίδης, με τη γεωμετρική φόρμα, τον ζωοποιό ρυθμό και τη μουσικότητα των γλυπτών», υπογραμμίζει ο κ. Γούδας, «στοχάζεται τον απόηχο της χειρώνακτης τέχνης του, εγείροντας τον προβληματισμό για τον ρόλο της γλυπτικής και την υπόσταση του αιώνιου υλικού του μαρμάρου, στο πλαίσιο της ταχύτατα αναπτυσσόμενης σύγχρονης εποχής. Οι πρωτότυπες συνθέσεις του Δημήτρη Δοξάκη εξερευνούν το όριο της αρμονίας και του μέτρου με την έκσταση, επιχειρώντας την ώσμωση των δύο καταστάσεων σε ένα σώμα, την αναζήτηση δηλαδή της ιδανικής αναλογίας του Διονυσιακού και του Απολλώνιου στοιχείου. Ο συνθέτης αντλεί έμπνευση από τα ηχοχρώματα της αρχαίας ελληνικής μουσικής, μέσω μιας δημιουργικής και πολυστυλιστικής γραφής, που ενσωματώνει τόσο κλασικά όσο και μοντέρνα στοιχεία».

Η παραπάνω πολιτιστική δράση είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Cultural_Space ΑΜΚΕ με την Αναπτυξιακής Εταιρείας Δράμας, στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER και του Διατοπικού Σχεδίου «Πάρκο Φιλίππων/Πεδιάδα Πολιτισμού», υπομέτρο 19.3 του Π.Α.Α. 2014-2020. Η δράση εντάσσεται στις εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού, που πραγματοποιούνται σε εμβληματικά σημεία της διαδρομής της Εγνατίας Οδού, και δηλώνει το κοινό όραμα για αξιοποίηση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας ως στρατηγικό μέσο εξωστρέφειας, ανάπτυξης και προόδου του πολιτισμού μας.

Η έκθεση του Οδυσσέα Τοσουνίδη επιβεβαιώνει ότι η σύγχρονη ελληνική γλυπτική εξακολουθεί να αντλεί έμπνευση από τις ρίζες της, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί με το παρόν, προτείνοντας νέους τρόπους θέασης του κάλλους και της πνευματικότητας.

Ταυτότητα έκθεσης:

Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας: Διάρκεια, από 30.10.2025 έως και 13.11.2025. Ωράριο λειτουργίας από 08:00 έως 18:00, Δευτέρα με Κυριακή.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

