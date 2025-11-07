Σ. Κρανιώτη

Η Σοφία Καζαντζιάν είναι η Κατσαρίδα Κ. στο έργο που υπογράφει και σκηνοθετεί ο Μάριος Ιορδάνου, το οποίο παρουσιάζεται κάθε Σάββατο και Κυριακή από την 1η Νοεμβρίου στο Θέατρο Αργώ.

Η πολυτάλαντη καλλιτέχνις δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις καθώς τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει έντονο το στίγμα της στον καλλιτεχνικό χώρο, τόσο από το μετερίζι της ηθοποιού όσο και από αυτό της σκηνοθέτιδος και της συγγραφέως.

Την περσινή τηλεοπτική σεζόν η αξιόλογη ηθοποιός μαζί με τον Μάριο Ιορδάνου έκαναν την απόλυτη ανατροπή, γράφοντας το σενάριο της τηλεοπτικής σειράς «Μαύροι Πίνακες», που προβλήθηκε στο Star, και έκλεψε τις εντυπώσεις ενώ κυκλοφόρησαν το ομότιτλο βιβλίο, το οποίο έγινε best seller. Ωστόσο και φέτος οι δύο σημαντικοί καλλιτέχνες καταθέτουν μια ενδιαφέρουσα και εντυπωσιακή παράσταση, στην οποία η Σοφία Καζαντζιάν κλέβει τις εντυπώσεις για άλλη μια φορά με την ερμηνεία της.

«Το πιο σημαντικό είναι να θέλεις να πεις αυτά που λες, να θέλεις να είσαι πάνω στη σκηνή και να μιλήσεις μέσα από το κείμενο που υπηρετείς» λέει στη Ζούγκλα η Σοφία Καζαντζιάν και συμπληρώνει: «Εγώ θέλω να μιλήσω σε εκείνους που νιώθουν όπως εγώ. Το θέατρο είναι μία γέφυρα επικοινωνίας. Και η αλήθεια είναι πως το δικό μας θέατρο με τον Μάριο Ιορδάνου που σκηνοθετεί με έναν ευφυή και αναπάντεχο τρόπο την παράσταση, δεν το βιώνουμε ως θέατρο, αλλά ως κραυγή ελευθερίας. Γιατί η τέχνη είναι κραυγή ελευθερίας.

Η Κατσαρίδα Κ. Μία παράσταση που περνάει μέσα από το σύνολο του έργου του Φραντς Κάφκα, αλλά ξεδιπλώνει και κομμάτια της προσωπικής του ζωής, που για κάποιους είναι άγνωστα. Τι πυροδότησε την ανάγκη να δημιουργήσετε αυτό το θεατρικό έργο;

Ασχολούμαστε χρόνια με το έργο του Φραντς Κάφκα. Είναι από τους αγαπημένους μας συγγραφείς και μάλιστα πριν λίγα χρόνια ανεβάσαμε θεατρική παράσταση για εκείνον και στην Πράγα, στην Τσεχία, λίγα μέτρα από το πατρικό του σπίτι. Μιλήσαμε με ανθρώπους στο Μουσείο Κάφκα, μελετήσαμε σε βάθος τα ημερολόγιά του και το έργο του και περπατήσαμε στους δρόμους που περπάτησε, εργάστηκε, ερωτεύτηκε, έζησε και πέθανε. Το καφκικό στοιχείο και η αντίληψή του Κάφκα για τον κόσμο ενυπάρχουν σε κάθε έργο μας και έχουν αποτελέσει θεμέλιο της έμπνευσης και της καλλιτεχνικής μας ταυτότητας. Η Κατσαρίδα Κ. ήταν για εμάς μία αναπόφευκτη θεατρική δημιουργία. Είχαμε και οι δύο την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό το μοναδικό πλάσμα, τον Φραντς Κάφκα.

Στη μεταμόρφωση του Κάφκα, ο Γκρέγκορ Σάμσα μεταμορφώνεται σε κατσαρίδα και στην παράστασή σας μία κατσαρίδα μεταμορφώνεται σε Κάφκα. Τι συμβολίζει για εσάς αυτή η μεταμόρφωση;

Η παράσταση πραγματεύεται την προσπάθεια διαφορετικών πλασμάτων, όπως ήταν ο Κάφκα, να βγουν από τις φυλακές που τους κλείνουν η οικογένεια, η εκπαίδευση, η κοινωνία, η εργασία, η ίδια η ζωή. Αυτά τα πλάσματα κατά την άποψή μας είναι σαν τις κατσαρίδες. Όλοι τα βλέπουν με αποτροπιασμό και τα απομονώνουν όπως απομόνωσαν τον Γκρέγκορ Σάμσα όταν έγινε κατσαρίδα, αντιμετωπίζοντάς σαν κάτι που τους προκαλεί αποστροφή, αλλά και φόβο, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για τα πιο κοντινά πλάσματα στην τελειότητα, όπως είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα και οι κατσαρίδες. Σε εμάς η τέλεια κατσαρίδα ψάχνει τρόπους να βιώσει τις ατέλειες, τα τραύματα, τις ψυχικές ρωγμές ενός καλλιτέχνη, θεωρώντας την τελειότητα φυλακή. Ξεκινάει λοιπόν ένα ταξίδι προσωπικής μεταμόρφωσης και τα ταξίδια μεταμόρφωσης – όσο επώδυνα κι αν είναι – δεν έχουν ευτυχώς γυρισμό.

Σε ποια κατηγορία θεάτρου θα κατατάσσατε την παράσταση; Τι θα δει ο θεατής που θα έρθει;

Η παράσταση δεν κατατάσσεται, γιατί αυτό είναι και το νόημά της. Μιλάει για εκείνους που δεν κατατάσσονται, που δεν ανήκουν, που δεν χωρούν πουθενά και ούτε έχουν την ανάγκη. Είναι μία παράσταση για τον Ανέντακτο Άνθρωπο. Περνάει από κάθε είδος και κάθε συναίσθημα, όπως η ίδια η ζωή. Από την κωμωδία στο τραγικό και από τον ρεαλισμό στο γκροτέσκο. Ο Κάφκα ψάχνει διέξοδο από τις φυλακές της ζωής του, για να διαπιστώσει τελικά ότι αυτή η κατσαρίδα, αυτό το ζιζάνιο που σου ροκανίζει το μυαλό και δεν σε αφήνει να πέσεις σε λήθαργο, αλλά σε ωθεί να αντισταθείς σε μεταχειρισμένες σκέψεις και συναισθήματα, είναι ο μόνος σύμμαχός σου και αυτό είναι αρκετό.

Η παράσταση δεν είναι ένας συνηθισμένος μονόλογος. Ερμηνεύεται ταυτόχρονα με καταιγιστικές εναλλαγές ύφους, λόγου, έκφρασης και σωματικότητας δεκαπέντε ρόλους. Πόσο δύσκολο είναι αυτό. Τι φυσική και πνευματική κατάσταση απαιτεί;

Έπειτα από μία μεγάλη επιτυχία όπως οι Μαύροι Πίνακες που χαρακτηρίστηκαν τηλεοπτική σειρά – φαινόμενο, ένα βιβλίο βασισμένο στη σειρά που έγινε best seller και μία θεατρική παράσταση όπως Το στρίψιμο της βίδας Reloaded που είχε υποψηφιότητα για βραβείο Ένωσης κριτικών θεάτρου διεθνούς ρεπερτορίου, τι περιμένετε από την Κατσαρίδα Κ;

Η προσδοκία είναι παγίδα. Εμείς επιλέγουμε να είμαστε δημιουργικοί τώρα, να βιώνουμε κάθε στιγμή εκτός και εντός σκηνής και να συνεχίσουμε να υπάρχουμε με τον τρόπο που έχουμε επιλέξει. Η Κατσαρίδα Κ. είναι μία παράσταση που μας αντιπροσωπεύει και τους δύο απόλυτα και ήδη από τις πρώτες παραστάσεις ο κόσμος φαίνεται να την έχει αγαπήσει πολύ.

Τι να περιμένουμε από εσάς στο μέλλον;

Αυτή την περίοδο γράφουμε το επόμενο σενάριό μας, αλλά και το δεύτερο βιβλίο μας και συζητάμε για πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που σιγά σιγά θα ανακοινώσουμε.

Info:

Θέατρο Αργώ (Αργώ studio)

Ελευσινίων 13-15, Αθήνα

Από Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Σάββατο 21:00 & Κυριακή 19:00

Διάρκεια: 70’

Πληροφορίες – κρατήσεις: 210 – 520 16 84