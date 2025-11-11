Μια μουσικοθεατρική παράσταση, που αναβιώνει τη ζωή και τα τραγούδια της Σοφίας Βέμπο, πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία στο Θέατρο Coronet.

Η Θεοφανία Παπαθωμά υποδύεται αυτή τη μεγάλη Ελληνίδα, τη γυναίκα σύμβολο, που ύψωσε το ανάστημά της απέναντι στον κατακτητή και η φωνή της έγινε η κραυγή της Λευτεριάς.

Δίπλα της, σε σημαντικούς ρόλους:

Ο Βασίλης Τραϊφόρος, υποδύεται τον θείο του και σύζυγο της Βέμπο, Μίμη Τραϊφόρο, που της έγραψε τα ωραιότερα τραγούδια, φωτίζοντας πτυχές της προσωπικής τους διαδρομής.

Ο Τάσος Χρυσόπουλος δίνει ζωή στον αδελφό της, Τζώρτζη Μπέμπο, που την συντρόφεψε μια ζωή ολόκληρη, αδερφός και μάνατζερ.

Η καταξιωμένη αοιδός, Χρυσούλα Στεφανάκη ερμηνεύει με τη μοναδική φωνή της τα αθάνατα τραγούδια της Σοφίας Βέμπο, που παραμένουν ζωντανά στις καρδιές όλων μας.

Την παράσταση συνοδεύει επί σκηνής σύνολο εγχόρδων, προσδίδοντας μεγαλοπρέπεια και ατμόσφαιρα στις μελωδίες, που αγάπησε και τραγούδησε ολόκληρος ο ελληνικός λαός.

Τους φωτισμούς έχει αναλάβει η διεθνώς βραβευμένη διευθύντρια φωτογραφίας, Κατερίνα Μαραγκουδάκη.

Με την τέχνη της δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα που μας μεταφέρει στην εποχή του ’40 – ’50, ενώ τα υπέροχα σκηνικά του καταξιωμένου σκηνογράφου David Negrin, προσφέρουν σημαντικά στην ατμόσφαιρα του έργου.

Η Θεοφανία Παπαθωμά, η οποία υπογράφει το κείμενο, τη σκηνοθεσία και τα κοστούμια, αναλαμβάνει να μας μεταφέρει σε μια συγκινητική θεατρική διαδρομή, με αφετηρία τη ζωή και κορύφωση τα σπουδαιότερα τραγούδια της εθνικής μας ερμηνεύτριας.

Το κείμενο είναι βασισμένο στο βιβλίο του Βασίλη Τραϊφόρου,«ΜΙΜΗΣ ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ – ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ της Ελλάδος παιδιά» ( Εκδόσεις ΑΛΚΥΩΝ 2013).

Η παράσταση ζωντανεύει όχι μόνο τη μουσική κληρονομιά της μεγάλης Ελληνίδας, αλλά και το πάθος, την τόλμη και την αφοσίωσή της στην Πατρίδα και την Τέχνη.

Είναι ένα ταξίδι στη ζωή και στο έργο της, μια θεατρική και μουσική εμπειρία που ξυπνά μνήμες και τιμά την αξεπέραστη μορφή της.

Είναι μια σύνδεση με την ιστορία, τις ρίζες μας και τον πολιτισμό μας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ

ΣΚΗΝΙΚΑ: ΝΤΕΒΙΤ ΝΕΓΡΙΝ

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ

ΒΟΗΘ. ΣΚΗΝΟΘ.: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

ΠΑΙΖΟΥΝ

Στον ρόλο της Σοφίας Βέμπο, η ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ

Στον ρόλο του Μίμη Τραϊφόρου, ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ

Στον ρόλο του Γιώργου Μπέμπου, ο ΤΑΣΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ στις 8μμ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΡΙΤΗ στις 8μμ

Κόστος Ομαδικού Εισιτηρίου: 15 € από 20 €

Ομαδικές κρατήσεις: 2106143021, 2107629898, 6946123004, 6934606151

ΘΕΑΤΡΟ CORONET, ΦΡΥΝΗΣ 11 ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Σχολικές κρατήσεις: 2106143021 6946123004, 2107629898, 6934606151

Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης