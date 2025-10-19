Μια μουσικοθεατρική παράσταση που αναβιώνει τη ζωή της Σοφίας Βέμπο και τα τραγούδια της με τη Θεοφανία Παπαθωμά να υποδύεται αυτή τη μεγάλη Ελληνίδα, τη γυναίκα σύμβολο, που ύψωσε το ανάστημά της απέναντι στον κατακτητή και η φωνή της έγινε η κραυγή της Λευτεριάς, έρχεται από τις 26 Οκτωβρίου στο Θέατρο Coronet.

Η παράσταση «Σοφία Βέμπο – Η Μεγάλη Ελληνίδα» διατρέχει τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής της και τα ωραιότερα τραγούδια της, με ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής και αρχειακές εικόνες και βίντεο που μας θυμίζουν τις ιστορικές στιγμές που σημάδεψαν τη χώρα μας. Ζωντανεύει όχι μόνο τη μουσική κληρονομιά της μεγάλης Ελληνίδας, αλλά και το πάθος, την τόλμη και την αφοσίωσή της στην Πατρίδα και την Τέχνη. Είναι ένα ταξίδι στη ζωή και στο έργο της, μια θεατρική και μουσική εμπειρία που ξυπνά μνήμες και τιμά την εμβληματική μορφή της.

Η Θεοφανία Παπαθωμά, η οποία υπογράφει το κείμενο, τη σκηνοθεσία και τα κοστούμια, αναλαμβάνει να μας μεταφέρει σε μια συγκινητική θεατρική διαδρομή, με αφετηρία τη ζωή και κορύφωση τα σπουδαιότερα τραγούδια της εθνικής μας ερμηνεύτριας.

Δίπλα της, σε σημαντικούς ρόλους: Ο Βασίλης Τραϊφόρος, υποδύεται τον θείο του και σύζυγο της Βέμπο, Μίμη Τραϊφόρο, που της έγραψε τα ωραιότερα τραγούδια, φωτίζοντας πτυχές της προσωπικής τους διαδρομής.

Ο Τάσος Χρυσόπουλος δίνει ζωή στον αδελφό της, Τζώρτζη Μπέμπο, που τη συντρόφεψε μια ζωή ολόκληρη, αδερφός και μάνατζερ.

Η καταξιωμένη αοιδός Χρυσούλα Στεφανάκη ερμηνεύει με τη μοναδική φωνή της τα αθάνατα τραγούδια της Σοφίας Βέμπο, που παραμένουν ζωντανά στις καρδιές όλων μας. Την παράσταση συνοδεύει επί σκηνής σύνολο εγχόρδων, προσδίδοντας μεγαλοπρέπεια και ατμόσφαιρα στις μελωδίες που αγάπησε και τραγούδησε ολόκληρος ο ελληνικός λαός.

Τους φωτισμούς έχει αναλάβει η διεθνώς βραβευμένη διευθύντρια φωτογραφίας, Κατερίνα Μαραγκουδάκη. Με την τέχνη της δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα που μας μεταφέρει στην εποχή του’40 – ’50, ενώ τα υπέροχα σκηνικά του καταξιωμένου σκηνογράφου David Negrin,προσφέρουν σημαντικά στην ατμόσφαιρα του έργου.

Το κείμενο είναι βασισμένο στο βιβλίο του Βασίλη Τραϊφόρου,«ΜΙΜΗΣ ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ – ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ της Ελλάδος παιδιά».

Εκδόσεις ΑΛΚΥΩΝ 2013.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία-Κείμενο: Θεοφανία Παπαθωμά

Σκηνικά: David Negrin

Κοστούμια: Θεοφανία Παπαθωμά

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Βοηθός Σκηνοθέτης: Αχιλλέας Παπατσαρούχας

Φωτογραφίες: Δημήτρης Ευλαμπίδης RedBox Studio

Προβολή & Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We Will

Ερμηνεία: Θεοφανία Παπαθωμά -στο ρόλο της Σοφίας Βέμπο

Βασίλης Τραϊφόρος, στο ρόλο του Μίμη Τραιφόρου

Τάσος Χρυσόπουλος, στο ρόλο του Γιώργου Μπέμπου.

Τραγουδάει η Χρυσούλα Στεφανάκη

Πρεμιέρα: 26 Οκτωβρίου 2025

Παραστάσεις: Κάθε Κυριακή και Τετάρτη στις 20.00

Και τη Δευτέρα 27 και Τρίτη 28η Οκτωβρίου στις 20.00

Εισιτήρια: 25, 20, 17, 15 ευρώ.

Κρατήσεις εισιτηρίων: More.com και στο ταμείο του θεάτρου στο: 210 7012123

Διάρκεια: 120’

Χώρος: Θέατρο Coronet, Φρύνης 11 Παγκράτι – Τηλ: 210 7012123