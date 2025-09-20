Το θεατρικό έργο της Άννας Παπαμάρκου, «Σωκράτους Χάριτες» εμπνευσμένο από τη ζωή, τη διδασκαλία και τον θάνατο του Σωκράτη, θα παρουσιαστεί για δύο παραστάσεις (1 & 2 Νοεμβρίου 2025 – Ώρα 18:00), στο Θέατρο Altera Pars.

«Σωκράτους Χάριτες», εκεί που οι γυναίκες υφαίνουν ωδή στο φως.

Θεατρικό έργο της Άννας Παπαμάρκου, σε πέντε σκηνικές κινήσεις, εμπνευσμένο από τη ζωή, τη διδασκαλία και τον θάνατο του Σωκράτη.

Το κώνειο έσβησε το φως — κι η Πόλη αναλαμβάνει το βάρος της ενοχής της.

Οι Αθηναίες φοβούνται τη Νέμεση που απειλεί τον τόπο, από το άδικο της καταδίκης του Σωκράτη,

και ζητούν συγχώρεση για χάρη των παιδιών που θα γεννηθούν.

Η Ξανθίππη, η Μυρτώ, η Διοτίμα και ο Χορός των γυναικών της Πόλης, στροβιλίζονται σε μια τελετουργική σπείρα κάθαρσης:

από τον πόνο και την απώλεια, στη μνήμη και τη συμφιλίωση.

• Ποιος ήταν στ’ αλήθεια ο Σωκράτης;

• Γιατί η κοινωνία δεν άντεξε τον λόγο του;

• Τι σημαίνει πραγματικά Αρετή;

• Πώς η αποδοχή του θανάτου του έγινε το δώρο του στην Ανθρωπότητα;

• Πώς θεραπεύεται το συλλογικό τραύμα;

Ένα ποιητικό δράμα, μια σκηνική τελετουργία αφύπνισης, όπου η Πόλη και το Πρόσωπο αναζητούν ίαση και μετουσίωση.

Εκεί όπου η Μνήμη δεν θρηνεί — αλλά μεταμορφώνει.

Αλήθεια, έφυγε ποτέ ο Σωκράτης; Ή κατοικεί ακόμη εντός των τειχών της συνείδησής μας, ρωτώντας αδιάκοπα: «Ποιος είσαι;»

Συντελεστές

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Άννα Παπαμάρκου

Κινησιολογία – Χορογραφίες: Έφη Αναστοπούλου

Κινησιολογία Χορού 2: Μαρία Μυτιληναίου

Ενδυματολογία: Άννα Παπαμάρκου,

Φωτισμοί – Ηχοληψία: Ευδαίμων Άμροτος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Λογοθέτη,

Μοδίστρα: Ντομινίκ Ντελκόζ Δημιουργία

Βίντεο-Φωτογραφία: Creative Filmmer

Παραγωγή: Θίασος «Λώτινος Ήλιος»

Διανομή Ρόλων

ΞΑΝΘΙΠΠΗ: Χριστίνα Παπαβασιλείου

ΜΥΡΤΩ: Μαρία Λογοθέτη

ΔΙΟΤΙΜΑ: Άννα Παπαμάρκου

ΧΟΡΟΣ 1 : Έφη Αναστοπούλου, Κωνσταντίνα Ισμυρλή, Ρόδω Καλούδη, Βασιλική Καραχάλιου, Κύρα Καρυτινού, Λία Κεφαλά

ΧΟΡΟΣ 2: Μαρία Μυτιληναίου, Σοφία Ρόκα, Αγγελική Ζερβέα, Κάτια Σαρρή.

Μουσικοί επί σκηνής:

Σαντούρι: Αθανάσιος Ψέλτουρας

Κρουστά: Εμμανουέλα Δημάδη

1 & 2 Νοεμβρίου 2025 – Ώρα 18:00

Θέατρο ALTERA PARS (Μεγ. Αλεξάνδρου 123, Κεραμεικός)