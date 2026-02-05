Με αφορμή την κυκλοφορία τού πρώτου τους άλμπουμ με τίτλο «Σολ Δίαιτα», οι Κουαρτέτοιοι παρουσιάζουν την ομώνυμη μουσική παράσταση στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Την παράσταση προλογίζουν:

Άννα Βαγενά: Ηθοποιός Μίλτος Λογιάδης: Μαέστρος

Ανδρέας Πετρόπουλος: Δημοσιογράφος

Κώστας Κωστάκος (oldboy): Κριτικός κινηματογράφου και αρθρογράφος

Μια μουσική παράσταση για έρωτες που πήγαν αλλού και δίαιτες που δεν πήγαν πουθενά.

Με παχουλά λογοπαίγνια και πειρά(γ)ματα της γλώσσας, «Οι Κουαρτέτοιοι», σε μουσική τού συνθέτη Νίκου Πλατύραχου και στίχους τής ηθοποιού Τίνας Γιωτοπούλου, συνθέτουν μια σατιρική μουσική παράσταση με τίτλο «Σολ Δίαιτα», τη σκηνοθετική επιμέλεια της οποίας υπογράφει ο Γιώργος Τζαβάρας.

«Οι Κουαρτέτοιοι» δημιουργούν ιστορίες για όσα, καθημερινά, μας βασανίζουν και τις… σερβίρουν με χιούμορ μαριναρισμένο σε λίγη αυτοκαταστροφή και μια κουταλιά λίπους. Ακροβατούν με έναν θεατρικό τρόπο από τους έρωτες στις δίαιτες, από το tango στο ρεμπέτικο και από το swing στο… dining, δημιουργώντας ένα μεταθερμιδικό καμπαρέ.

«Οι Κουαρτέτοιοι», μας καλούν να μοιραστούμε εμπειρίες για μετωπικές συγκρούσεις με σοκολατόπιτες, να κάψουμε τα συναισθηματικά μας λίπη – χωρίς λύπη – και να διώξουμε τις έγνοιες για το “τι θα πει ο κόσμος”, χάνοντας μια για πάντα αυτό το βάρος από πάνω μας.

Συντελεστές Παράστασης

Νίκος Πλατύραχος: μουσική, ενορχηστρώσεις, πιάνο, φωνή

Τίνα Γιωτοπούλου: στίχοι, φωνή, κρουστά χειρός

Βασίλης Παναγιωτόπουλος: τρομπόνι, φωνή

Βαγγέλης Ζωγράφος: κοντραμπάσο

Γιώργος Τζαβάρας: σκηνοθετική επιμέλεια

Ποιοι είναι οι Κουαρτέτοιοι:

«Οι Κουαρτέτοιοι» είναι μια παρέα μουσικών και ηθοποιών που γράφουν ιστορίες για τις αγωνίες και τις ταλαιπωρίες μας και τις μετατρέπουν σε χιουμοριστικά τραγούδια. Μια διαφορετική καλλιτεχνική ομάδα που δε διστάζει να παίξει με προκαταλήψεις, προσδοκίες και την ίδια την «πείνα» του κοινού, την οποία και καλύπτει με υποκατάστατα.

Πληροφορίες

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα Έναρξης: 21:00

Τιμή εισιτηρίου: 15 ευρώ

Αίθουσα Διδασκαλίας Μουσικής Βιβλιοθήκης

Σύλλογος οι Φίλοι της Μουσικής

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

