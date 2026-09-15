Με ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση υποδέχθηκε το κοινό τη μουσική παράσταση «Έρωτα Εσύ» με τη Φωτεινή Δάρρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:00, στον εμβληματικό Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού.

Η προκράτηση θέσεων, ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες, καθώς όλες οι διαθέσιμες θέσεις για τη συναυλία έχουν ήδη καλυφθεί. Η ανταπόκριση αυτή επιβεβαιώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του κοινού για την πολιτιστική αυτή δράση, που δημιουργήθηκε ειδικά για τον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού.

Με σεβασμό στον μοναδικό αυτό χώρο, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου η Φωτεινή Δάρρα μαζί με εκλεκτούς μουσικούς θα παρουσιάσει μια μουσική και ποιητική διαδρομή αφιερωμένη στη διαχρονική δύναμη του έρωτα και της γυναικείας φωνής. Μέσα από την ιστορία της Αριάδνης, η παράσταση αφηγείται το ταξίδι μιας γυναίκας που ερωτεύεται, ονειρεύεται, δημιουργεί και ελπίζει.

Από τον Όμηρο, τη Σαπφώ, τον Γιώργο Σεφέρη, τον Κ.Π. Καβάφη και τον Οδυσσέα Ελύτη, έως τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Γιάννη Σπανό, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Νίκο Μαμαγκάκη, τον Leonard Cohen και άλλους σημαντικούς δημιουργούς, η μουσική και η ποίηση συναντούν την ιστορία της Κνωσού και δημιουργούν έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράσταση θα λάβει χώρα στην Κεντρική αυλή του Ανακτόρου της Κνωσού η οποία θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά σύγχρονο μουσικό σχήμα με σολίστ.

Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο της Παράλληλης Δράσης «Γυναίκες – Πολιτιστική Κληρονομιά -Δημιουργία» του Φεστιβάλ Κρήτης 2026, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συντελέστριες/συντελεστές:

Ερμηνεία, πρωτότυπο κείμενο και επιλογή ποιητικών κειμένων: Φωτεινή Δάρρα

Πιάνο & Ενορχήστρωση: Γιώργος Παπαχριστούδης

Φλάουτο – κλαρίνο – φλογέρες: Αποστόλης Βαγγελάκης

Κρουστά: Νίκος Καρατζάς

Κοντραμπάσο: Γιάννης Πλαγιαννάκος

Βιολοντσέλο: Αστέριος Πούφτης

Μπουζούκι – μαντολίνο – κιθάρα: Γιάννης Σταματογιάννης

Σχεδιασμός φωτισμών: Άλεξ Χαϊμαλάς.

Ηχοληψία: Ηλίας Λάκκας.

Ειδική συμμετοχή: Ιωάννα-Ρωξάνη Δάρρα-Παπαχριστούδη

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