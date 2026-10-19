Με sold out πρεμιέρα και θερμή υποδοχή από το κοινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τις εμφανίσεις της στο Lido η Ειρήνη Ντίσιου.

Η ανερχόμενη ερμηνεύτρια γνώρισε την αποθέωση στο ιστορικό νυχτερινό κέντρο, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πολλά υποσχόμενα ονόματα της εγχώριας μουσικής σκηνής.

Με σπάνιο φωνητικό εύρος, καθηλωτική σκηνική παρουσία και έντονη ερμηνευτική προσωπικότητα, η ταλαντούχα τραγουδίστρια κέρδισε για ακόμη μια φορά τις εντυπώσεις.

Μάλιστα, η εντυπωσιακή ανταπόκριση στην πρεμιέρα της έρχεται να ενισχύσει τη δυναμική της παρουσίας της και να δικαιολογήσει τον χαρακτηρισμό του «next big thing» της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Την ίδια στιγμή, η Ειρήνη Ντίσιου βρίσκεται στο προσκήνιο και μέσα από τη δισκογραφική της δραστηριότητα.

Το τραγούδι της «Στον Ψυχολόγο», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη Sonar Music, έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των χρηστών, που δίνουν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ανοδική της πορεία.