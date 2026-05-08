Το soundcheck των Metallica το βράδυ της Πέμπτης (7/5) έδωσε μια πρώτη ένδειξη για το μουσικό πλαίσιο της συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (9/5) στο ΟΑΚΑ.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ακούστηκαν συνολικά εννέα τραγούδια, τα οποία προσφέρουν μια αρκετά σαφή εικόνα για τις πιθανές επιλογές του συγκροτήματος στο setlist της βραδιάς.

Το «Black Album» φαίνεται να έχει σημαντική εκπροσώπηση με τρία κομμάτια, ενώ από τα «Ride the Lightning» και «…And Justice for All» προκύπτει ότι οι Metallica εξακολουθούν να στηρίζονται έντονα στο κλασικό τους ρεπερτόριο.

Από το πρόσφατο «72 Seasons», το «Lux Æterna» δείχνει να αποτελεί σχεδόν βέβαιη επιλογή, ενώ το «Moth Into Flame» διατηρεί την παρουσία της περιόδου του «Hardwired… to Self-Destruct». Παράλληλα, δεν λείπουν αναφορές στη δεκαετία του ’90, με τα «King Nothing» και «Fuel» να εντάσσονται στο υλικό της πρόβας.

Εφόσον προστεθούν κομμάτια που θεωρούνται σταθερές επιλογές στις εμφανίσεις του συγκροτήματος, όπως τα “Creeping Death”, “Master of Puppets” και “Enter Sandman”, η συνολική κατεύθυνση φαίνεται να κινείται προς ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στις πιο αναγνωρίσιμες και καθοριστικές στιγμές της δισκογραφίας τους.

Η εικόνα που διαμορφώνεται παραπέμπει σε μια συναυλία με σαφή προσανατολισμό στο κλασικό ρεπερτόριο των Metallica, επιλογή που συνδέεται τόσο με την ιδιαίτερη περίσταση όσο και με την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους στην Ελλάδα. Όπως πάντα, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για απρόβλεπτες στιγμές στη σκηνή του ΟΑΚΑ.

Η λίστα παρακάτω.

Metallica – ΟΑΚΑ Soundcheck

For Whom the Bell Tolls

Lux Aeterna

Wherever I May Roam

Moth Into Flame

King Nothing

Sad But True

The Unforgiven

One

Fuel

