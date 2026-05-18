Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και στο εξωτερικό η ταινία-φαινόμενο Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδή. Η ταινία προβλήθηκε σε τρεις ηπείρους Αμερική Ευρώπη και Αυστραλία.

Στο τέλος των προβολών της ταινίας συνέβαινε ό,τι και στην Ελλάδα: ο κόσμος χειροκροτούσε και υπήρχαν επίσης θεατές δακρυσμένοι και βαθιά συγκινημένοι.

Παντού υπήρξε μεγάλη προσέλευση θεατών.

Στις ΗΠΑ μάλιστα, στις 22 Απριλίου που προβλήθηκε σε 600 αίθουσες η ταινία ήρθε σε θεατές 10η σε όλη την Αμερική!

Επίσης στην πρώτη προβολή που έγινε στον κινηματογράφο του Σικάγο PICK WICK σε μία αίθουσα 850 θεατών η ταινία έκανε ρεκόρ εισιτηρίων στα 50 χρόνια που λειτουργεί σαν πολυ-κινηματογράφος.

Επίσης σε πολλές πόλεις τόσο της Γερμανίας όσο και στην Αυστραλία είχαν προ-πωληθεί τα εισιτήρια και οι κινηματογράφοι ήταν sold out. Έτσι μετά την τεράστια επιτυχία που είχε στην Ελλάδα η ταινία Καποδίστριας που μαζί με την Κύπρο έχει ήδη 840.000 θεατές και συνεχίζεται ασταμάτητα και στις καλοκαιρινές αίθουσες.

Ο Σμαραγδής είναι πλέον ο μόνος Έλληνας σκηνοθέτης που έχει δύο ταινίες και στα top 10 όλων των εποχών Εl Greco και Καποδίστριας. Αυτή η ιδιαίτερα σημαντική πρωτιά συνοδεύεται από το μια άλλη επίσης: ότι είναι ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας σκηνοθέτης στην ιστορία του κινηματογράφου που γίνεται ακαδημαϊκός και μάλιστα στην ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών, ακαδημία τεράστιου διεθνούς κύρους.

Μετά τη προβολή της ταινίας στις ΗΠΑ η καθηγήτρια Polyvia Parara, Department of Classics University of Maryland έγραψε:

«Η νέα ταινία του Ιωάννη Σμαραγδή “Καποδίστριας”: ένα κάλεσμα ανάταξης του Ελληνισμού»

«Δεν ζει ο άνθρωπος, ζει το έργο του», θα πει ο Καποδίστριας στους κατηγόρους του που τον συκοφαντούσαν και σχεδίαζαν την εξόντωσή του. Και αυτήν την αλήθεια έρχεται να αναδείξει ο ακαδημαϊκός και σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής με τη συγκλονιστική και αποκαλυπτική ταινία του «Καποδίστριας» καταβάλλοντας εκ μέρους του Ελληνισμού ένα οφειλόμενο εθνικό χρέος προς τον Ιωάννη Καποδίστρια, αναδεικνύοντας το διανοητικό και το ηθικό μέγεθος και μεγαλείο του πρώτου Έλληνα Κυβερνήτη. (…)

Η δημιουργία του ακαδημαϊκού σκηνοθέτη, που αποτελεί εθνική παρακαταθήκη του Ελληνισμού με διεθνή ακτινοβολία, είναι εικαστικά και μουσικά μία ταινία υψηλής αισθητικής. Οι ηθοποιοί πραγματοποιούν κορυφαίες ερμηνείες. Ο Αντώνης Μυριαγκός που υποδύεται τον Καποδίστρια αποδίδει απόλυτα αυτό που διαβάζουμε στις πηγές: «Η γλυκιά και τίμια φυσιογνωμία του, τα μεγάλα καστανά ήρεμα μάτια του, όπου αντιφέγγιζαν καθαρά η ευφυΐα, η καλοσύνη, η ταπεινοσύνη, το πλατύ, και ελαφρά ρυτιδωμένο μέτωπό του, που φανέρωνε το ύψος και το βάθος της σκέψεως, το χλωμό χρώμα του προσώπου του , δείγμα μιας ευαίσθητης και μελαγχολικής ψυχής, το κανονικό του στόμα, όπου άνθιζε συχνά ένα υπεργήινο χαμόγελο, όλος αυτός ο σπάνιος συνδυασμός φυσικών προτερημάτων , ενωμένος με όλες τις ηθικές και ψυχικές αρετές, τον έκαναν άξιο της τιμής , του σεβασμού και της αγάπης όλων».

Ο Καποδίστριας παρουσιάζεται ως «παρήγορος άγγελος» και «πατέρας» των Ελλήνων. Η ζωή του γεμάτη αυταπάρνηση και προσήλωση στο χρέος είναι μία πορεία θυσίας για το υπέρτατο αγαθό, την πατρίδα. Το κλείσιμο της ταινίας με την παρουσία του αρχαίου τραγικού χορού στην σκηνή της δολοφονίας του είναι σκηνοθετικά συγκλονιστική, καθώς συνέχει τις ουσίες του Ελληνισμού στην διαχρονία του με την τραγική μοίρα της θυσίας.

Αυτή η ταινία δεν είναι μία ταινία που αναφέρεται στο παρελθόν: συμβάλλει στην ιστορική μας αυτογνωσία και μας οδηγεί στην συνειδητοποίηση του παρόντος και στον σχεδιασμό της μελλοντικής μας πορείας. Είναι μία ταινία αφοπλιστικά επίκαιρη που καλεί τον Ελληνισμό να αναταχθεί, να ενωθεί, να συνειδητοποιήσει το πολιτιστικό του βάθος, τις δημοκρατικές και ανθρωπιστικές του ποιότητες, το μεγαλείο των ανθρώπων που πάντα γεννά, και με αυτά τα εφόδια να προχωρήσει στο μέλλον.»

Συνεχίζονται οι προβολές

Επίσης στην Ελλάδα η ταινία άρχισε να προβάλλεται στους θερινούς κινηματογράφους και παράλληλα γίνονται βραβεύσεις στο σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή που συνοδεύονται από ομιλίες του προς την νεότητα. Όπως έγινε και στη Βαρβάκειο σχολή, όπου οι μαθητές έκαναν μία ζωγραφική σύνθεση με τα έργα του και τον ίδιο μέσα σε αυτά!

Σμαραγδής: Ο Αρχιτέκτονας της Ψυχής

Επίσης την Παρασκευή 15 Μαΐου, στον Ιανό της Αθήνας, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του στοχαστικού έργου του Μίμη Τσακωνιάτη «Γιάννης Σμαραγδής – Ο Αρχιτέκτονας της Ψυχής».

Εκτός από τον ίδιο τον συγγραφέα, για το έργο μίλησαν ο αναφερόμενος σκηνοθέτης και ακαδημαϊκός Γιάννης Σμαραγδής και ο σπουδαίος σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου Δήμος Αβδελιώδης.

Το στοχαστικό έργο «Γιάννης Σμαραγδής -Ο Αρχιτέκτονας της Ψυχής» αποτελεί έναν ευρύτερο πνευματικό άξονα, στον οποίο εντάσσονται τα βιβλία «Καλή σου νύχτα κυρ’ Αλέξανδρε», «Καβάφης» και «El Greco» από τις ομώνυμες ταινίες του Κρητικού σκηνοθέτη και αυτά που θα εκδοθούν στην πορεία, ένα ξεχωριστό για κάθε ταινία. Ο Μίμης Τσακωνιάτης αξιοποιεί το κινηματογραφικό σύμπαν του Γιάννη Σμαραγδή ως όχημα, επιχειρώντας μια κατάδυση στις αισθητικές, υπαρξιακές και πνευματικές αξίες των φιλμικών δημιουργιών του. Μέσα από μια πρωτότυπη προσέγγιση που συνθέτει την τέχνη, τη φιλοσοφία, την επιστήμη και τη θρησκεία, αναζητά και ανασύρει το ανεξάντλητο φως που διαπερνά το έργο, μετατρέποντας την κινηματογραφική εμπειρία σε πεδίο εσωτερικής αναζήτησης και πνευματικού γεγονότος.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρέμβαση με κείμενο του βραβευμένου με το Right Livelihood Award (Εναλλακτικό Νόμπελ) διάσημου διεθνώς Καθηγητή Γιώργου Βυθούλκα.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η εικαστικός Κορίνα Κομπολίτη,και παρευρέθησαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών, καθηγητής Ιωάννης Λυριτζής καθώς και άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών και του ευρύτερου πνευματικού χώρου, που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.