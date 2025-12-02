Γράφει η Αναΐς Βάθη

«Καμία γυναίκα δεν πρέπει να φοβάται τη φωνή της, η σιωπή είναι το πιο επικίνδυνο όπλο στα χέρια του θύτη».

Με αυτό το πνεύμα πραγματοποιήθηκε ο διαδικτυακός μίνι μαραθώνιος αναγνώσεων του United Hellenic Women Club (UHWC) Βρυξελλών, ο οποίος έστειλε ισχυρό μήνυμα ενάντια στην έμφυλη βία το Σάββατο 29 Νοεμβρίου.

Με σύνθημα «ρίχνουμε φως στη βία, σπάμε τη σιωπή», περίπου 200 συμμετέχοντες από κάθε γωνιά του κόσμου—Ελλάδα, Κύπρο, Βέλγιο, Ολλανδία, Αγγλία, ΗΠΑ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες—μοιράστηκαν προσωπικές μαρτυρίες και κείμενα που ανέδειξαν τόσο τον φόβο και τη σιωπή που βιώνουν οι γυναίκες όσο και την αντοχή, την αξιοπρέπεια και τον διαρκή τους αγώνα για δικαιοσύνη και ασφάλεια.

Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν καλλιτέχνες και πολιτικοί από Ελλάδα και Κύπρο. Από τις Βρυξέλλες, η πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο, Σοφία Γραμματά, απηύθυνε μήνυμα κατά της βίας, ενώ ο πρέσβης της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην ΕΕ, Ιωάννης Βράιλας, καθώς και Έλληνες ευρωβουλευτές, διάβασαν κείμενα στηρίζοντας τη δράση.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του UHWC στην παγκόσμια καμπάνια UNITE των Ηνωμένων Εθνών (25 Νοεμβρίου – 10 Δεκεμβρίου 2025), η οποία φέτος επικεντρώνεται στην ψηφιακή βία κατά των γυναικών.

«Η έμφυλη βία δεν έχει σύνορα και αγγίζει ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του UHWC, Θίσβη Εκμετζόγλου, υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη ξεκινά από την ενημέρωση και τον ανοιχτό διάλογο. «Το να μοιράζεσαι μια προσωπική ιστορία μπροστά στην κάμερα είναι πράξη θάρρους και ενδυνάμωσης», πρόσθεσε.

Το United Hellenic Women Club, με έδρα τις Βρυξέλλες, προωθεί την ενότητα και την ενδυνάμωση των Ελληνίδων και Κυπρίων της διασποράς μέσα από δράσεις, συναντήσεις, σεμινάρια και πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Στόχος του είναι να αποτελεί έναν ενεργό χώρο έκφρασης, δικτύωσης και αλληλεγγύης, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση με τον ελληνικό πολιτισμό και την παρουσία των Ελληνίδων στη διεθνή σκηνή.

