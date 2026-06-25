Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους θαυμαστές της Ντόλι Πάρτον, καθώς η θρυλική σταρ της κάντρι πραγματοποίησε σπάνια δημόσια εμφάνιση, δίνοντας το παρών στα εγκαίνια του «Dolly’s Tennessean Travel Stop». Η εμφάνιση έρχεται μόλις έναν μήνα μετά την ακύρωση των προγραμματισμένων παραστάσεών της στο Λας Βέγκας για λόγους υγείας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Tennessean, η διάσημη καλλιτέχνιδα έφτασε στον ολοκαίνουργιο σταθμό εξυπηρέτησης οχημάτων στο Κόρνερσβιλ του Τενεσί γύρω στις 2 μ.μ. τοπική ώρα, φορώντας ένα εντυπωσιακό μπλε σύνολο με ροζ λεπτομέρειες και κρόσσια, το οποίο συνδύασε με τις χαρακτηριστικές γόβες στιλέτο της.

Για το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα ένωσε τις δυνάμεις της με τον επί χρόνια μάνατζέρ της, Ντάνι Νόζελ και τον Γκρέγκορι Χ. Σακς, ιδιοκτήτη του brand «Tennessean Travel Stop».

Έχοντας ως πηγή έμπνευσης τις δεκαετίες που πέρασε η Πάρτον, ταξιδεύοντας σε όλη τη χώρα με τουριστικά λεωφορεία, αλλά και τις ρίζες της από το Ανατολικό Τενεσί, ο νέος σταθμός εξυπηρέτησης συνδυάζει ένα σύγχρονο πρατήριο καυσίμων με έναν χώρο εστίασης που σερβίρει παραδοσιακά πιάτα μπάρμπεκιου αλλά και καφέ με την ονομασία «Cup of Ambition» («Φλιτζάνι Φιλοδοξίας»), ένας έξυπνος συσχετισμός με τους στίχους της μεγάλης της επιτυχίας «9 to 5» από το 1980.

Στην πρόσοψη του κτηρίου δεσπόζει το λογότυπο που απεικονίζει τη σιλουέτα της σταρ ακουμπισμένη στο γεωγραφικό περίγραμμα του Τενεσί. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του χώρου, ο σταθμός φιλοδοξεί να προσφέρει τη χαρακτηριστική φιλοξενία της πολιτείας σε κάθε επισκέπτη: από οικογένειες και φίλους που πραγματοποιούν οδικές εκδρομές, μέχρι επαγγελματίες οδηγούς που αναζητούν ένα «δεύτερο σπίτι» στον δρόμο, αλλά και ντόπιους που συγκεντρώνονται για φαγητό και ζωντανή μουσική. Η Πάρτον ολοκλήρωσε τη σύντομη τελετή με το παραδοσιακό κόψιμο της κορδέλας, το οποίο συνοδεύτηκε από μια εντυπωσιακή έκρηξη πολύχρωμων κομφετί στο σχήμα της χαρακτηριστικής της πεταλούδας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ