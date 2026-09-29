Ο Μπρους Γουίλις εμφανίστηκε σε μια σπάνια φωτογραφία με την κόρη του Ταλούλα, έναν μήνα μετά τον γάμο της με τον Τζάστιν Έισι.

Η τρυφερή φωτογραφία, που δημοσίευσε η 32χρονη Ταλούλα, την έδειχνε να φιλά στο μέτωπο τον 71χρονο ηθοποιό, ο οποίος διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια, το 2023.

Η Ταλούλα έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Τόσο γλυκός», με τους θαυμαστές να σχολιάζουν: «Τόσο γλυκό και τόσο όμορφο». «Του στέλνουμε μια θάλασσα αγάπης».

Η οικογένεια ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2022 ότι ο πρωταγωνιστής του Die Hard αποσύρεται από την υποκριτική, αφού διαγνώστηκε με άνοια, η οποία επηρεάζει την επικοινωνία.

Τον Φεβρουάριο του 2023, δήλωσαν ότι η κατάστασή του είχε εξελιχθεί, αφού οι γιατροί τον είχαν διαγνώσει με μετωποκροταφική άνοια, μία ανίατη ασθένεια του εγκεφάλου, που μπορεί να επηρεάσει τη γλώσσα, τη συμπεριφορά και την προσωπικότητα.

Πέρυσι τον Αύγουστο, αποκαλύφθηκε ότι ο σταρ του Pulp Fiction μετακόμισε σε ξεχωριστό σπίτι στον ίδιο δρόμο με την κύρια κατοικία του ίδιου και της Χέμινγκ, όπου λαμβάνει φροντίδα όλο το 24ωρο.

Ο Μπρους εμφανίστηκε σε μια σπάνια φωτογραφία με την κόρη του Ταλούλα στον γάμο της.

Φαινόταν να αγκαλιάζει την Ταλούλα σε μια ασπρόμαυρη εικόνα που δημοσίευσε το περιοδικό Vogue.

Η Ταλούλα και ο Τζάστιν είπαν το «δέχομαι» σε μια υπαίθρια τελετή που πραγματοποιήθηκε στην ευρύχωρη αυλή του οικογενειακού της σπιτιού στο Χέιλι (Hailey) του Αϊντάχο.

«Είναι το μέρος όπου έμαθα να τρέχω ελεύθερη και να είμαι η ονειροπόλος που είμαι σήμερα», δήλωσε στο Vogue.

«Ο Τζάστιν κι εγώ έχουμε περάσει τόσο πολύ χρόνο εκεί, που παρόλο που έχει τόσο μεγάλη συναισθηματική αξία για μένα, νιώθει κι εκείνος αναπόσπαστο κομμάτι του κτήματος».

Και μετά το Σαββατοκύριακο του γάμου, η Ταλούλα εξέφρασε ότι νιώθει «κατακλυσμένη από ευγνωμοσύνη και χαρά, καθώς ξεκινά αυτό το νέο κεφάλαιο. Ο γάμος ήταν πολύ παραπάνω από τα πιο τρελά μου όνειρα».

Φορούσε ένα ειδικά σχεδιασμένο (custom) στράπλες νυφικό Balenciaga, δημιουργία του καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου, Πιερπάολο Πιτσιόλι.

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Εν τω μεταξύ, η σύζυγος του Μπρους, Έμα Χέμινγκ, 50 ετών, λέει ότι οι κόρες τους, Μέιμπελ Ρέι (Mabel Ray), 14 ετών, και Έβελιν Πεν, 12 ετών, την έχουν δει «καταρρακωμένη στο πάτωμα» εν μέσω της «σκληρής» μάχης του ηθοποιού με την άνοια.

«Η πραγματικότητα είναι ότι οι ενοχές είναι κάτι με το οποίο εξακολουθώ να παλεύω καθημερινά», δήλωσε στο περιοδικό Hello!. «Όταν είσαι ο σύντροφος που φροντίζει κάποιον και πρέπει να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση, είναι σχεδόν αδύνατο να μην νιώθεις ενοχές.

Αλλά έχω μάθει ότι δεν μπορώ να επιτρέψω σε αυτό το συναίσθημα να με καταβάλει, επειδή είναι τεράστια σπατάλη χρόνου και ενέργειας».

Ο Μπρους έχει επίσης τρία παιδιά από τον γάμο του με την Ντέμι Μουρ: τη Ρούμερ, 38 ετών, τη Σκάουτ, 35 ετών, και την Ταλούλα.

Η Έμα και ο Μπρους είναι παντρεμένοι εδώ και 17 χρόνια, αλλά η ίδια παραδέχεται ότι τα παιδιά τους δεν έχουν «καθόλου» την εντύπωση ότι είναι άκαμπτη ή αλύγιστη.

«Οι κόρες μου με έχουν δει να είμαι δυνατή, φυσικά, αλλά με έχουν δει επίσης καταρρακωμένη στο πάτωμα», δήλωσε η Χέμινγκ.

«Στο τέλος της ημέρας, είμαι μόνο άνθρωπος. Νομίζω ότι συνειδητοποιούν πολύ καλά πως κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δεν το έχω ξαναπεράσει αυτό, μαθαίνω τα πάντα σε πραγματικό χρόνο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη tallulah willis (@buuski)

Με πληροφορίες από Daily mail