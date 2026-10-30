Σπάνια πρώτη έκδοση του βιβλίου «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» πωλήθηκε έναντι 1.000 αγγλικών λιρών, αφού εντοπίστηκε σε βιβλιοπωλείο μη κυβερνητικής οργάνωσης στην Αγγλία.

Το αντίτυπο του 1950 -το πρώτο από τη σειρά «Τα Χρονικά της Νάρνια» του Κ.Σ. Λιούις- αναγνωρίστηκε από μια παρατηρητική εθελόντρια στο βιβλιοπωλείο της οργάνωσης Oxfam στο Τρούρο της Κορνουάλης, σύμφωνα με το BBC.

Το παιδικό μυθιστόρημα φαντασίας τέθηκε προς πώληση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της οργάνωσης και αγοράστηκε πολύ γρήγορα.

«Τα Χρονικά της Νάρνια» είναι μια σειρά επτά μυθιστορημάτων -με πιο γνωστό το «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα»-που εκδόθηκαν μεταξύ 1950 και 1956.

Τα βιβλία έχουν αποτελέσει τη βάση για πολλές διασκευές, τόσο για κινηματογραφικά έργα όσο και για το θέατρο, με πιο πρόσφατη μια παραγωγή του Netflix για «Τα Χρονικά της Νάρνια».

Η εθελόντρια Τζέιν Ρίκαρντ δήλωσε ότι ταξινομούσε βιβλία που είχαν μόλις δωρηθεί, όταν εντόπισε τον σπάνιο τόμο «εντελώς τυχαία».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ