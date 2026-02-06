Η Vergos Auctions παρουσιάζει μια μοναδική συλλογή από σπάνια ιστορικά κειμήλια και έργα τέχνης στη δημοπρασία «Ιστορικών και Λαογραφικών αντικειμένων 19ου & 20ού αιώνα». Η εκδήλωση, που αναδεικνύει την πλούσια ελληνική παράδοση, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 5:00 μ.μ., στον εμβληματικό χώρο του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» (Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8).

Από τις 15 έως τις 17 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση στον ίδιο χώρο, στην οποία θα παρουσιαστούν οι 296 λαχνοί της δημοπρασίας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται σπάνια ρολόγια, λαογραφικά κοσμήματα και φορεσιές, όπλα από την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, έργα τέχνης με θέματα από την ιστορία της νεότερης Ελλάδας, κεραμικά από το Ιζνίκ, την Κιούταχεια και τον ελλαδικό χώρο και πολλά άλλα.

Από τον πλούσιο κατάλογο, ξεχωρίζουν τα παρακάτω:

Χρυσό ρολόι τσέπης του φημισμένου ελβετικού οίκου ωρολογοποιίας Courvoisier με χάρτη της Ελλάδας του 1826-1830, που βασίζεται στον χάρτη “Cartephysique, historiqueetroutière de laGrèce” του Γάλλου στρατιωτικού χαρτογράφου PierreLapie. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα σπάνιο και σημαντικό ιστορικό τεκμήριο για τα «ευρέα» οραματικά σύνορα του Ιωάννη Καποδίστρια και της Ελληνικής Πολιτείας και τη διεκδίκησή τους με βάση τις περιγραφές του Στράβωνα και τον χάρτη του Lapie, καθώς και με σεβασμό στις διακηρύξεις περί ελληνικής επικράτειας του Κεφ. Β΄, 4, του Συντάγματος της Τροιζήνας (άνοιξη 1827), σύμφωνα με το οποίο «Επαρχίαι της Ελλάδος είναι όσαι έλαβον και θα λάβωσι τα όπλα κατά της οθωμανικής δυναστείας».

Ζευγάρι ασημένιες επίχρυσες πιστόλες που χρονολογείται στο α΄ μισό του 19ου αιώνα (Ήπειρος). Με μήκος σχεδόν μισό μέτρο, είναι περίτεχνα διακοσμημένες με φυτικές γιρλάντες με τρόπαια, ανθοφόρα αγγεία και οικιστικά σύνολα. Στις κάνες υπάρχουν ένθετα ασημένια άνθινα μοτίβα και γεωμετρικά σχήματα.

Ξυλόγλυπτη δρύινη κασέλα που χρονολογείται στο β´μισό του 18ου αιώνα (ορεινή Πελοπόννησος).

Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της ελληνικής λαϊκής τέχνης των ύστερων χρόνων της Τουρκοκρατίας, όπου ο κόσμος τωνχριστιανικών συμβόλων συνυφαίνεται με αρχαιότροπες, μυθολογικές μορφές και αποτροπαϊκά μοτίβα.

H δημοπρασία θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα www.vergosauctions.com και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρεθούν στη δημοπρασία ή να συμμετάσχουν μέσω διαδικτύου, όπως επίσης μέσω γραπτής ή/και τηλεφωνικής προσφοράς.