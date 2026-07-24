Ένα σπάνιο και ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας, ταξιδεύοντάς μας στις τελευταίες στιγμές μιας από τις μεγαλύτερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου. Η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαίρη Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 22 Ιουλίου, άφησε πίσω της μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη γεμάτη συναίσθημα και μελωδίες.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής της στο Γηροκομείο Αθηνών, ο χρόνος μπορεί να περνούσε και οι μνήμες να θάμπωναν, όμως υπάρχει κάτι που έμεινε ανεξίτηλο μέχρι την τελευταία της αναπνοή: τα τραγούδια της.

Στο βίντεο αυτό, η μεγάλη ερμηνεύτρια αποθανατίζεται να τραγουδά σιγανά αλλά με την ίδια αξεπέραστη εκφραστικότητα το θρυλικό «Περασμένες μου αγάπες, όνειρα που σβήσατε…».

«Μόνο τα τραγούδια δεν ξεχνούσε… γιατί το τραγούδι δεν ήταν απλώς η δουλειά της, ήταν ολόκληρη η ζωή της.»