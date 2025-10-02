Οι Spice Girls απέτισαν φόρο τιμής στον χορογράφο Πολ Ρόμπερτς, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 52 ετών.

Σε ανάρτηση στο Instagram στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος τονίζεται ότι ο Πολ Ρόμπερτς «ακτινοβολούσε ευτυχία και θετικότητα».

Για πάνω από 25 χρόνια, ο Ρόμπερτς ήταν μια βασική φυσιογνωμία στον κόσμο της χορογραφίας, διαμορφώνοντας χορευτικές φιγούρες για μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής.

«Η δημιουργικότητά του, το πάθος και η χαρά του για τη ζωή ήταν εμφανή σε όλες τις συναυλίες μας. Εκτός από απίστευτα ταλαντούχος, ο Πολ ήταν απλά ένας υπέροχος άνθρωπος» σημειώνεται στην ανάρτηση.

Ο χορογράφος εργάστηκε στην περιοδεία επανένωσης του γυναικείου συγκροτήματος το 2019, καθώς και με αστέρες όπως οι One Direction, ο Χάρι Στάιλς και η Κέιτι Πέρι.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τον σύντροφό του Φιλ Γκρίφιν το Σαββατοκύριακο.

Στην ανάρτηση ο Γκρίφιν έγραψε: «Το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου 2025, μετά από μια θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο, ο Πολ έφυγε από τη ζωή ήσυχα στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του».

Ο χορογράφος πρόσφατα συνεργάστηκε με τον Πιτ Τάουνσεντ στο μπαλέτο του «Quadrophenia».

Είχε συνεργαστεί μεταξύ πολλών άλλων με την Ντόλι Πάρτον, τον Εντ Σίραν και τον Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Ένα από τα αξιομνημόνευμα έργα του ήταν η συνεργασία του με τον Χάρι Στάιλς στη χορογραφία για το μουσικό βίντεο «Treat People With Kindness», στο οποίο συμμετείχε και η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ. Το βίντεο, που γυρίστηκε λίγο πριν από την πανδημία του COVID-19, έγινε σύμβολο ανέμελης χαράς, κάτι που ο Ρόμπερτς απέδωσε στη χημεία μεταξύ του Στάιλς και της Γουόλερ-Μπριτζ.