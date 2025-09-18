Η οικογένεια Φραγκόπουλου, οι ρίζες της οποίας βρίσκονται στα πρώτα χρόνια της περασμένης χιλιετίας στο Βυζάντιο, πρόκειται να δωρήσει στην Ιστορική Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου που ιδρύθηκε το 1628 μια συλλογή από σπάνια οικογενειακά κειμήλια, έργα τέχνης και βιβλία, που αποτελούσαν οικογενειακή κληρονομιά από τους περασμένους αιώνες.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν κώδικες και έγγραφα σημαντικών προσωπικοτήτων από την ιστορία των Ιόνιων Νησιών ικανά να τροφοδοτήσουν την ιστορική έρευνα, αλλά και πίνακες ζωγράφων της επτανησιακής σχολής.

Η τελετή θα γίνει το βράδυ του επόμενου Σαββάτου και για το περιεχόμενο της δωρεάς θα μιλήσει ο, εκ των τελευταίων απογόνων της οικογένειας, κ. Μιλτιάδης Φραγκόπουλος, ιστορικός τέχνης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο κ. Μιλτιάδης Φραγκόπουλος ανέφερε μεταξύ των άλλων:

«Η δωρεά αυτή έχει να κάνει με τα οικογενειακά κειμήλια, τα οποία διασώθηκαν μέσα στο πέρασμα του χρόνου από μια οικογένεια όπου έχει καταγεγραμμένη παρουσία στην Ζάκυνθο από το 1502. Αυτή η οικογένεια το 1572 εντάχτηκε στη χρυσή βίβλο των Ευγενών, το λεγόμενο Libro d’Oro». Ο κ. Μίλτος Φραγκόπουλος αναφέρθηκε στους λόγους που εμπιστεύτηκε την Βιβλιοθήκη της Ζακύνθου για την παραχώρηση αυτών των σπουδαίων κειμηλίων: «Ήταν ευτυχής για όλους μας η συγκυρία που γνωριστήκαμε με τον πρόεδρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης κ. Φίλιππο Συνετό. Η “επιστροφή” μας στη Ζάκυνθο ξεκίνησε με την εγκατάσταση της προτομής του μακεδονομάχου Φραγκόπουλου, εκεί που προσεισμικά υπήρχε η γειτονιά με τα σπίτια μας στην Πόλη. Στη συνέχεια θέσαμε ως στόχο και το καταφέραμε να γίνει η δωρεά όλου αυτού του καλλιτεχνικού και αρχειακού υλικού προς την Ιστορική Βιβλιοθήκη του νησιού».

Σύμφωνα με τον κ. Φραγκόπουλο η δωρεά περιλαμβάνει:

1. Ελαιογραφίες σε μουσαμά, με λεπτές κορνίζες, όλες πρόσφατα συντηρημένες,

2. Οικογενειακός κώδικας, έναρξη σύνταξης 1795,

3. Αλληλογραφία ετών 1828-1833,

4. Κορνιζαρισμένα έγγραφα,

5. Διπλώματα Ελευθεροτεκτόνων,

6. Βιβλία, 57 εκδόσεις,

7. 12 φάκελοι με αρχειακό υλικό,

και διάφορα άλλα.