Μετά την ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση που γνώρισε το «Καρμικό», ο ανερχόμενος τραγουδοποιός από την Κέρκυρα, Σπύρος Καίσαρης, συνεχίζει τη μουσική του πορεία με το νέο του single «Ποτέ Δεν Ένιωσες», το οποίο έχει ήδη κυκλοφορήσει και βρίσκει τη θέση του στις νέες μουσικές προτάσεις.

Για ακόμη μία φορά, ο ίδιος υπογράφει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους, καταθέτοντας ένα τραγούδι με έντονο συναισθηματικό φορτίο και προσωπικές αναφορές. Το «Ποτέ Δεν Ένιωσες» μιλά για μια σχέση που δεν είχε την ίδια σημασία και για τους δύο, για συναισθήματα που δεν συναντήθηκαν ποτέ και για εκείνη τη δύσκολη στιγμή που συνειδητοποιείς πως όσα ένιωσες εσύ, ο άλλος δεν τα ένιωσε ποτέ.

Τη μουσική σύνθεση πλαισιώνει ένα ατμοσφαιρικό music video με κινηματογραφική αισθητική, σε σκηνοθεσία του Λεωνίδα Μιχελόπουλου, που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη συναισθηματική διάσταση του τραγουδιού.

Το «Ποτέ Δεν Ένιωσες» κυκλοφορεί από τη Sony Music και αποτελεί το νέο μουσικό βήμα του Σπύρου Καίσαρη, ο οποίος συνεχίζει να παρουσιάζει τη δική του ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα.

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