«Είμαι εθισμένος στην Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό», δήλωσε ο σπουδαίος σκηνοθέτης Εμίρ Κουστουρίτσα από τα Χανιά, όπου βρίσκεται ως προσκεκλημένος του 13ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

«Στη δουλειά μου, κάνω ό,τι μπορώ έτσι ώστε ο κινηματογράφος να δίνει άλλα μηνύματα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέσα, οπτικοακουστικά ή ΜΜΕ, πιστεύοντας στους πολιτισμούς που δεν έχουν αποικιοκρατικό χαρακτήρα, στηρίζοντας τους ανθρώπους που θεωρούν ότι ο πολιτισμός είναι ο δρόμος για την επιβίωση», υπογράμμισε ο κ. Κουστουρίτσα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που διεξήχθη στα Χανιά, εν όψει τιμητικής εκδήλωσης που θα γίνει προς τιμήν του σήμερα ( 21/10) στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Η συμβουλή που δίνει στους νέους κινηματογραφιστές είναι «η εμπειρία σας, η συνείδησή σας, η δική σας αντίληψη για τα πράγματα είναι αυτά που πρέπει να σας δείξουν το δρόμο. Προσπαθήστε να μην μιμηθείτε και να έχετε τη δική σας γραφή στον τομέα της μυθοπλασίας. Σίγουρα υπάρχουν υποδείγματα που πρέπει να ακολουθήσετε αλλά όχι με το σύστημα της αντιγραφής».

Αποκαλύπτοντας στοιχεία για την επόμενη ταινία του, ανέφερε ότι θα είναι βασισμένη στο βιβλίο του Ρώσου συγγραφέα, Βαλεντίν Ρασπούτιν «Η τελευταία στιγμή» με κεντρική ηρωίδα μια ηλικιωμένη γυναίκα που ζει σε χωριό της Σερβίας με τον μόνιμα μεθυσμένο γιο της και την οικογένειά του.

Ο Εμίρ Κουστουρίτσα συνομίλησε με τον διευθυντή του Φεστιβάλ, Ματθαίο Φραντζεσκάκη, και εξέφρασε επιπλέον τη χαρά του να συμμετέχει σε μικρά φεστιβάλ, επεσήμανε μάλιστα ότι και ο ίδιος στο παρελθόν διοργάνωνε ένα δικό του μικρό φεστιβάλ. Παρότι στο παρελθόν συμμετείχε σε μεγάλες διοργανώσεις, πλέον προτιμάει να βρίσκεται στο Φεστιβάλ Χανίων και να μπορεί να απολαμβάνει τον καφέ του για ώρες στο παλιό λιμάνι από το να περπατάει στο κόκκινο χαλί ενός μεγάλου φεστιβάλ.

Η τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του Εμίρ Κουστουρίτσα θα πραγματοποιηθεί σήμερα (21/10) στις 10 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Ο διευθυντής του Φεστιβάλ, Ματθαίος Φραντζεσκάκης, θα συνομιλήσει επί σκηνής με τον Εμίρ Κουστουρίτσα, πριν από την απονομή τιμητικού αναμνηστικού και την προβολή της εμβληματικής του ταινίας «Ο Καιρός των Τσιγγάνων».

