Ξεκινά σήμερα (25/5) στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (ΕΑΜ) η περιοδική έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα. Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται», η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος Οκτωβρίου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει στο κοινό τον μνημειώδη μυκηναϊκό πολιτισμό της Μεσσηνίας μέσα από μια σειρά εξαιρετικά σπάνιων ευρημάτων.

Μεταξύ των εκθεμάτων ξεχωρίζουν ο περίφημος σφραγιδόλιχος από αχάτη που εντοπίστηκε στον ασύλητο τάφο του «Γρύπα-Πολεμιστή» στον λόφο του Εγκλιανού, ένα από τα σημαντικότερα αριστουργήματα της αιγαιακής προϊστορίας, το μοναδικό χρυσό στέμμα από το Ρούτσι, καθώς και η «Πινακίδα των Τριπόδων», η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επιβεβαίωση της αποκρυπτογράφησης της Γραμμικής Β γραφής.

Η ανασκαφική διαδικασία στο προσκήνιο

Έχοντας ήδη σημειώσει επιτυχία κατά την παρουσίασή της στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας και στο Μουσείο J. Paul Getty, η έκθεση μεταφέρεται στην Αθήνα με ανανεωμένη σχεδιαστική προσέγγιση. Στόχος της δεν είναι απλώς η παράθεση αρχαιολογικών αντικειμένων, αλλά η ανάδειξη της ίδιας της ανασκαφικής έρευνας.

«Βασικός στόχος είναι να μην δείξουμε μόνο τα ευρήματα, αλλά να τα συνδυάσουμε με την ανασκαφική εργασία. Να φέρουμε το κοινό κοντά στην αρχαιολογική δουλειά που γίνεται μετά την ανασκαφή, να συνδέσουμε τα αντικείμενα με τους ανθρώπους που τα βρήκαν. ”Διαβάζεται” δηλαδή και σαν τετράδιο ανασκαφικού ημερολογίου», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κωνσταντίνος Νικολέντζος, αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΕΑΜ.

Μέσα από αυτή τη φιλοσοφία, ο επισκέπτης αποκτά πρόσβαση στα παρασκήνια της αρχαιολογικής επιστήμης. Αποσπάσματα από ημερολόγια ανασκαφών, σχεδιαγράμματα και αρχειακό φωτογραφικό υλικό πλαισιώνουν τα αντικείμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ρυτό των Βολιμιδίων (ένα σπάνιο τελετουργικό αγγείο με πλαστικές κεφαλές ταύρου και ελαφιών του 14ου-13ου αι. π.Χ.). Το έκθεμα παρουσιάζεται σε άμεσο διάλογο με τις ιδιόχειρες σημειώσεις και τις φωτογραφίες εύρεσης του αρχαιολόγου Σπυρίδωνα Μαρινάτου από τη δεκαετία του 1950.

Εστίαση στις μικροσκοπικές τεχνικές της αρχαιότητας

Μια σημαντική διαφοροποίηση της συγκεκριμένης έκθεσης είναι η ανάδειξη των εξειδικευμένων τεχνικών παραγωγής της εποχής, όπως η ένθεση και η κοκκίδωση. Στον χώρο έχει τοποθετηθεί ένα ειδικό ερευνητικό τραπέζι με μεγεθυντικούς φακούς, επιτρέποντας στους επισκέπτες να παρατηρήσουν λεπτομέρειες που συχνά διαφεύγουν της προσοχής.

Με τον τρόπο αυτό γίνεται ορατή η λεπτοδουλειά σε αντικείμενα όπως η χρυσή χάνδρα από την Περιστεριά Μεσσηνίας (16ος-15ος αι. π.Χ.), η οποία, με διάμετρο μόλις 1,1 εκ., φέρει περίπου χίλιες μικροσκοπικές κουκίδες χρυσού. Αντίστοιχα, ο χρυσόδετος σφραγιδόλιχος από τον τάφο του Γρύπα-Πολεμιστή, μήκους μόλις 3,5 εκατοστών, αποκαλύπτει μια πολυπρόσωπη σκηνή μάχης αποτυπωμένη με εξαιρετική ανατομική ακρίβεια.

Διοικητική οργάνωση και η αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β

Η αφηγηματική διαδρομή ακολουθεί την ιστορική εξέλιξη της περιοχής, καταλήγοντας στο Ανάκτορο του Νέστορα στον Άνω Εγκλιανό, το διοικητικό κέντρο ενός ισχυρού και οργανωμένου βασιλείου. Όπως αναφέρει η Κατερίνα Βουτσά, προϊσταμένη του Τμήματος Εκθέσεων του ΕΑΜ, η νέα μουσειογραφική ματιά επιδιώκει να προσφέρει μια ισορροπημένη και ανανεωμένη εμπειρία. Μεταξύ των κορυφαίων εκθεμάτων περιλαμβάνεται η συντηρημένη τοιχογραφία με τον γρύπα και το λιοντάρι από την Αίθουσα της Βασίλισσας, καθώς και το χρυσό στέμμα από το Ρούτσι, το οποίο μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας του θα εγκατασταθεί οριστικά στο νέο Μουσείο της Χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στο χρονικό της αποκρυπτογράφησης της Γραμμικής Β. Η έκθεση παρουσιάζει τεκμήρια από τις ανασκαφές των Καρλ Μπλέγκεν και Μάριον Ρόουλσον, καθώς και αρχειακό υλικό για τη μεταφορά και προστασία των πινακίδων στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η ανακάλυψη της «Πινακίδας των Τριπόδων» από τον Μπλέγκεν το 1952 συνέπεσε χρονικά με τις ανακοινώσεις του Μάικλ Βέντρις για την αποκρυπτογράφηση της γραφής. Η εφαρμογή του συστήματος του Βέντρις στην πρόσφατα ανακαλυφθείσα πινακίδα επιβεβαίωσε αμέσως ότι η γλώσσα των κειμένων ήταν η ελληνική, καθώς τα συλλαβογράμματα της λέξης «τρίποδας» ταυτίζονταν με τα αντίστοιχα ιδεογράμματα.

«Μας ενδιαφέρει να δείξουμε ότι ο Μυκηναϊκός κόσμος δεν ήταν κάτι ξένο προς εμάς, αλλά ένα κράτος σύγχρονο, με γραφειοκρατία, φορολογικούς και φοροδοτικούς μηχανισμούς, logistics, έλεγχο του τι έμπαινε και τι έβγαινε στο ανάκτορο», υπογραμμίζει ο κ. Νικολέντζος.

Ενδεικτική της καθημερινότητας της εποχής είναι μια πινακίδα που καταγράφει τη νομική διαφωνία δύο ιερέων, της Ερίθας και της Καρπάθιας, σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός αγροτεμαχίου και τη διεκδίκηση φορολογικής απαλλαγής.

Παράλληλες συνδέσεις και διεθνείς συνεργασίες

Η έκθεση ολοκληρώνεται με την προβολή βίντεο-συνέντευξης του καθηγητή Τζακ Ντέιβις από το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι, ο οποίος αναφέρεται στα πρόσφατα ανασκαφικά δεδομένα και στην ανακάλυψη του τάφου του Γρύπα-Πολεμιστή το 2015 μαζί με τη Σάρον Στόκερ.

Ως συνδετικό στοιχείο με τη μόνιμη συλλογή του Μουσείου χρησιμοποιείται το σύμβολο της κουκουβάγιας, ένα εύρημα συχνό στα μυκηναϊκά κέντρα της Μεσσηνίας. Ειδικές σημάνσεις σε μορφή κουκουβάγιας καθοδηγούν τους επισκέπτες να εντοπίσουν τις νοηματικές συνδέσεις ανάμεσα στα περιοδικά εκθέματα και τη μόνιμη έκθεση του ΕΑΜ.

Συνολικά εκτίθενται 225 αρχαία αντικείμενα (214 από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και 11 από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο). Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και τη συμβολή του Μουσείου J. Paul Getty και του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι.

