Με το ταλέντο της να ξεχωρίζει στην υποκριτική και να σχολιάζεται από τους σημαντικότερους κριτικούς κινηματογράφου, η Κρίστελ Καπερώνη αποδεικνύει πως κληρονόμησε το καλλιτεχνικό χάρισμα της μητέρας της, Γιούλης Ηλιοπούλου, χαράσσοντας, παράλληλα, τη δική της ξεχωριστή πορεία με όλες τις προϋποθέσεις για μια διεθνή καριέρα.

Η δυνατή ερμηνεία της στην πρώτη ταινία μεγάλου μήκους μυθοπλασίας του σκηνοθετικού διδύμου Πάνου Παππά – Δέσποινας Χαραλάμπους, «Τόμος 7», μια ταινία που έχει αποσπάσει πολυάριθμα διεθνή βραβεία και διακρίσεις σε κορυφαία φεστιβάλ, ξεχωρίζει και συζητιέται.

Μάλιστα, το φετινό καλοκαίρι θα έχουμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε και στην Αττική, αφού ο «Τόμος 7» ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στα αγαπημένα θερινά σινεμά, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να τον ζήσει στη μεγάλη οθόνη, μέσα σε μια ατμόσφαιρα καλοκαιριού και κινηματογραφικής μαγείας.

Η ταινία φωτίζεται από τη μαγνητική παρουσία της Στέλλας Φυρογένη, η οποία φέτος πρωταγωνιστεί ως Κρέουσα στον «Ίωνα» του Ευριπίδη, την παράσταση που θα ολοκληρώσει τα Επιδαύρια στις 28 και 29 Αυγούστου, ενώ πλαισιώνεται από τις δυνατές ερμηνείες του Κωστή Μπούντα και, φυσικά, της Κρίστελ Καπερώνη.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

• 6, 7 & 8 Ιουλίου στο Σινέ Νίκαια, έναν από τους πιο γνωστούς θερινούς κινηματογράφους της περιοχής και σημείο αναφοράς για τους φίλους του σινεμά.

• 14 & 15 Ιουλίου στο Σινέ Όνειρο Θερινό, έναν χώρο που προσφέρει μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό.

Τους παραπάνω ηθοποιούς πλαισιώνει ένα ισχυρό καστ καταξιωμένων ηθοποιών, μεταξύ των οποίων οι Λάμπρος Τσάγκας, Βασίλης Κουκαλάνι, Πάνος Κρανιδιώτης, Αγγελική Λεμονή, Γιώργος Σύρμας, Νίκος Παντελίδης, Μάριος Κρητικόπουλος, Ντέμπορα Οντόγκ, Τάκης Σακελλαρίου και Σταύρος Καλλιγάς.