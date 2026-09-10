Ο Σταμάτης Κραουνάκης αποχαιρέτησε με τον δικό του, ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή, σε ηλικία 54 ετών. Μέσα από μια εκτενή ανάρτηση στο Facebook, μοιράστηκε άγνωστες λεπτομέρειες από τη σχέση και τη συνεργασία τους, αλλά και μια τηλεφωνική συνομιλία που είχαν μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί το 2002, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη, τα «Καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι», για το soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου».

Στην ανάρτησή του, ο Σταμάτης Κραουνάκης ανατρέχει σε εκείνη την περίοδο, θυμάται στιγμές από τη συνεργασία τους και περιγράφει με συγκίνηση την τελευταία τους τηλεφωνική επικοινωνία:

Η ανάρτηση του Σταμάτη Κραουνάκη για τον Γιώργο Μαζωνάκη και το στιγμιότυπο από την ταινία του Παναγιωτόπουλου

Στη μακροσκελή ανάρτηση που έκανε, ο Σταμάτης Κραουνάκης έγραψε για τον Γιώργο Μαζωνάκη:

«Τίποτα σήμερα. Πέμπτη 10, Σεπτεμβρίου. Προχθές το βράδυ μου τηλεφώνησες δε σε είχα περάσει στο κινητό απαντούσα μονολεκτικά ποιος είναι λέω Μαζώ μου λες.

Σε πήρα μιλάγαμε 1 ώρα περίπου γελάγαμε όπως πάντα σαν παιδιά που ετοιμάζουμε κάποια καινούργια ζημιά. Ήθελες να έρθω στην Τεχνόπολη μου είπες να πούμε το ξημερώνει πάλι. Σου λέω δε βγαίνω πια αγάπη μου δεν μπορώ κάνω κάτι άλλα. Θα σου πω άμα έχεις όρεξη να έρθεις να δεις.

Βρήκα τι έγραφα τότε που έφυγε ο Νίκος

Ξημερώνει πάλι:

Παναγιωτοπουλος πάλι.

Αστυνομικό.

Απίθανο φιλμ

Ο Μαζωνακης μας ήρθε στο μυαλό σαν το σωστό πρόσωπο.

Ωραίες ορχήστρες, Ωραίο σι ντι.

Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς Σου.

Το Καμικάζι πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι επίσης.

Α το αγαπώ πολύ το Κουράστηκα.

Ορφανός χωρίς τον Παναγιωτόπουλο.

Και τα ταξίδια του.

Θυμήθηκα που μου διάβασε το σενάριο και ήταν πρωταγωνίστρια μία που την έπαιζε

η Θεοφανία ,πού ήτανε γλάστρα στα μπουζούκια. Και μου λέει ο Νίκος ποιον να πάρουμε να κάνει τον τραγουδιστή στα μπουζούκια μου λεγε κάτι γυναικεία ονόματα.

Του λέω να πάρουμε το Μαζωνάκη δεν τον ήξερε του έστειλα του άρεσε και τον ρώτησα και τον δικό μας και είπε α ωραία ευχαριστώ πολύ.

Έτσι θα κάναμε πάντα με το Γιώργο δεν το πολύ κουβεντιάζαμε.

Είχε έρθει στο στούντιο στο Χολαργό δεν υπάρχει πια αυτό το στούντιο. Τότε συνέχεια εκεί έγραφα τα πάντα. Έφυγε και το παιδί που είχε το στούντιο απ’ τον πατέρα του. Ένας άγγελος κι αυτός. Ο Χρήστος ο Κοσμάς. Ήρθε ο Γιώργος να γράψουμε. Έλεγε δυο φράσεις έβγαινε έξω. Ξανά μέσα δύο φράσεις. Ξανά έξω. Του λέω κάποια στιγμή επειδή δεν προχωράγαμε. Γιώργο μου γράψε στ’ αρχίδια σου τον Κραουνάκη γιατί δε με βλέπω να τελειώνουμε και θα μας κυνηγάει ο Παναγιωτόπουλος. Μετά τον παρέλαβε η Μαριάννα του Νίκου και του έβαλε αυτά τα καπελάκια είναι κούκλος. Πήγα και στο γύρισμα που ήτανε κάτι με μαύρες σακούλες και πετάγανε συνέχεια λουλούδια μπροστά στην κάμερα. Όταν έσκασε το τραγούδι δεν το έπαιζε κανείς ο σταθμός που έπαιζε Μαζωνάκηδες δεν ήθελε εμένα ο μελωδία που έπαιζε εμένα δεν ήθελε το Μαζωνάκη. Θυμάμαι λεπτομέρειες. Παρ’ όλα αυτά το τραγούδι ορφανό αγαπήθηκε από τον κόσμο έγινε επιτυχία και μετά από λίγο καιρό του έσκασε και το Gucci φόρεμα και τα δύο μαζί αγκαλίτσα κάνανε ένα χαμό όσο να ναι. Όποτε μου ζήταγε ήμουνα απίκο. Οπότε του ζήταγα ήτανε απίκο. Τον καμάρωνα που πήγαινε και έτρωγε στη μάνα του και έλεγα μέσα μου δε χάλασε αυτός. Και προχθές στα τηλέφωνα. Αφού έβλεπα τον Τσίπρα και με πήρε η Ναταλί και μου είπε πέθανε ο Μαζωνάκης της λέω άντε καλέ αφού προχθές μιλάγαμε είναι ψέματα. Όσο έβλεπα τον Τσίπρα πέφτανε κι άλλα τηλέφωνα και μετά άρχισαν τα κανάλια. Για μένα η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή στο λαϊκό τραγούδι. Από κει και μετά όλο ψάχνεσαι ποιον ή ποιαν ακούς!

Όλοι μοιάζουν μεταξύ τους. Αν δεν ξέρεις ποιος λέει το τάδε τραγούδι τους μπερδεύεις. Λογικά λυπήθηκε ο μεγάλος κόσμος που τον αγάπησε τόσο και πέρασε τόσο καλά μαζί του. Τολμηρός πως κράταγε μικρόφωνο ανάποδα τι φόραγε γούσταρε να κάνει ντόρο

Το διασκέδαζε πολύ. Καθαρός λαϊκό παιδί γνήσιο. Στο καλό να πάει. Υπόγραψε το μύθο του. Το σκυλί εδώ δε λέει να ησυχάσει.

Να αυτό από το secret mad. Επέμενε πολύ η Καλλιόπη να το κάνουμε. Το καράβι που φαίνεται από την πόρτα λεγόταν Άγιος Νεκτάριος. Είναι στο μικρό ναυπηγείο του μπαμπά του. Στα σχόλια σας βάζω και όλο το soundtrack είναι από τα πιο αγαπημένα μου.

Καλημέρα παιδιά!

Μας έπεσε βαρύ αυτό. Θα βγω στο Μάνο και στο Γιάννη στο πρωινό ώρα Ελλάδος σήμερα να πω δυο κουβέντες. Συγνώμη που σ όλα τα υπόλοιπα όχι.

Δεν άντεχα! Προχθές μιλάγαμε 1 ώρα. Δεν άντεχα».

Δείτε το στιγμιότυπο με τον Γιώργο Μαζωνάκη από την ταινία του Παναγιωτόπουλου: