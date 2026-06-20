Το Μικρό Μοναστηράκι του Σταμάτη Κραουνάκη αποτελεί μια ανθολογία κειμένων που γράφτηκαν σε διάστημα σχεδόν δέκα ετών. Γεννημένα μέσα στην καθημερινότητα, τα κείμενα αυτά διαθέτουν μια σπάνια ζωντάνια που συνδυάζει την αμεσότητα του προφορικού λόγου με τη δύναμη του γραπτού. Άλλοτε τρυφερά, άλλοτε σατιρικά και συχνά βαθιά ποιητικά, ξεχειλίζουν από ανθρωπιά, χιούμορ, συγκίνηση και μια γλώσσα ρέουσα, αναγνωρίσιμη από την πρώτη κιόλας φράση.

Η έκδοση του βιβλίου θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, στις 12:00 μ.μ., στην αίθουσα παρουσιάσεων του Public Συντάγματος (5ος όροφος), παρουσία του συγγραφέα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο εκδότης Νίκος Αναγνωστάκης και ο επιμελητής της έκδοσης Χρήστος Ασημακόπουλος.

Μέσα στις σελίδες του βιβλίου παρελαύνουν πρόσωπα και γεγονότα, αγαπημένοι φίλοι και σύντροφοι ζωής, συναυλίες και θέατρα, πολιτικές παρατηρήσεις και αιχμηρές κριτικές, καθημερινές ιστορίες, η φύση και τα ζώα, η λογοτεχνία, η πίστη στον άνθρωπο, η φιλία και ο έρωτας. Δημιουργείται έτσι ένα πολύχρωμο σύμπαν όπου το προσωπικό μετατρέπεται σε συλλογικό βίωμα και το στιγμιαίο αποκτά διάρκεια.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης πλάθει δικές του λέξεις, ανακατεύει λαϊκές εκφράσεις, ιδιωματισμούς, χιούμορ και λυρισμό, δημιουργώντας ένα προσωπικό γλωσσικό ιδίωμα που δύσκολα συγχέεται με οποιοδήποτε άλλο. Παρατηρεί, θυμώνει, σαρκάζει, συγκινείται, αφηγείται και, πάνω απ’ όλα, αγαπά. Αγαπά τους ανθρώπους, τις λέξεις, το τραγούδι, την Ελλάδα των αντιφάσεών της και τη ζωή όπως ξεδιπλώνεται μπροστά του.

Με συνέπεια στέκεται στο πλευρό όσων βρίσκονται στο περιθώριο, των αδύναμων, των αποκλεισμένων και των διαφορετικών, ενώ δεν διστάζει να υψώσει τη φωνή του απέναντι σε κάθε μορφή αδικίας, βίας ή κατάχρησης εξουσίας. Παράλληλα, ανακαλεί καθοριστικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας, τις οποίες έζησε ο ίδιος ως νέος άνθρωπος, μετατρέποντας τη μνήμη σε ζωντανή αφήγηση και συνδέοντας το προσωπικό βίωμα με τη συλλογική εμπειρία μιας ολόκληρης κοινωνίας.

Το Μικρό Μοναστηράκι διαβάζεται σαν μια μακρά συνομιλία ανάμεσα σε αγαπημένους ανθρώπους. Μια συνομιλία γεμάτη φως, χιούμορ, μνήμη, τρυφερότητα και αλήθεια. Ένα βιβλίο που μας θυμίζει ότι η λογοτεχνία μπορεί να γεννηθεί και να ανθίσει ακόμη και μέσα από μια καθημερινή ανάρτηση, όταν πίσω από τις λέξεις υπάρχει αληθινή ζωή και πάθος για τη δικαίωση μιας ύπαρξης, απειροελάχιστης ίσως μέσα στον άπειρο συμπαντικό χρόνο, αλλά ταυτόχρονα πανίσχυρης και υπέροχης, όταν εξαντλείς τα όριά της και καταφέρνεις να «ζεις διαρκώς».

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