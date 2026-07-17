Τη δική του χιουμοριστική κριτική για την Αριστερά αλλά και τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του ΚΚΕ, τους οποίους προσομοίασε με τους γονείς του, έκανε ο ηθοποιός Γιώργος Αλεβίζος, κατά τη διάρκεια της stand up comedy παράστασης, «Πάνω απ’ όλα άνθρωποι».

Ο Γιώργος Αλεβίζος ξεκίνησε το stand up comedy το 2018. Έχει συμμετάσχει σε πολλές παραστάσεις σε μπαρ, θέατρα και comedy club στην Αθήνα και αλλού. Στη συγκεκριμένη παράσταση συνεργάζεται με τον Μάριο Δημητρόπουλο, με τους δύο stand up comedien, να λαμβάνουν ερεθίσματα από απλά, μικρά, καθημερινά πράγματα και να τα παρουσιάζουν στο σανίδι με έναν τρόπο διαφορετικό.

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