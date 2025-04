Η Ντόλι Πάρτον ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει βιβλίο με τίτλο «Star of the Show: My Life on Stage», το τρίτο από την τριλογία φωτογραφικών βιβλίων της, στις 11 Νοεμβρίου.

Το βιβλίο, που θα εκδοθεί από τον Ten Speed Press, θα καλύπτει και τις επτά δεκαετίες της καριέρας της Ντόλι Πάρτον, από τα πρώτα βήματα της στη μουσική με τον θρύλο της κάντρι Πόρτερ Γουαγκόνερ μέχρι σήμερα.

Το βιβλίο των Ντόλι Πάρτον και του Τομ Ρόλαντ θα περιλαμβάνει 350 φωτογραφίες όλων αυτών των χρόνων μαζί με ιστορίες που εξιστορούνται με την «εξυπνάδα και την εκ βάθους ειλικρίνεια της τραγουδίστριας» αναφέρει η Ten Speed Press σε ανακοίνωσή της.

Η τραγουδίστρια, ηθοποιός, συγγραφέας, Ντόλι Πάρτον ανατρέχει σε μερικές από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες της στο βιβλίο, συμπεριλαμβανομένου του ντεμπούτου της στην υποκριτική, την ταινία του 1980 «9 to 5» (για την οποία έγραψε το διάσημο τραγούδι με τον ίδιο τίτλο), τις επιτυχημένες περιοδείες της και την αξιομνημόνετη εμφάνισή της στο ημίχρονο NFL το 2023. Αναφέρεται επίσης στις συνεργασίες της με σταρ, όπως ο Κένι Ρότζερς και η Λίντα Ρόντσταντ.

Ο εκδοτικός οίκος αναφέρει ότι μια πολυτελής έκδοση του τόμου θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα.

Το «Star of the Show: My Life on Stage» θα είναι διαθέσιμο και ως ηχητικό βιβλίου με αφηγήτρια την Ντόλι Πάρτον από τον Penguin Random House Audio.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα μοιραστώ επιτέλους το νέο μου βιβλίο μαζί σας, “Star of the Show: My Life on Stage”!» έγραψε η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram. «Αυτό το βιβλίο είναι μια γιορτή της πορείας μου ως ερμηνεύτρια, γεμάτο με προσωπικές ιστορίες, αγαπημένες αναμνήσεις και φωτογραφίες που δεν έχετε ξαναδεί από περισσότερες από επτά δεκαετίες στη σκηνή» σημείωσε.