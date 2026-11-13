Ένα φωτόσπαθο από τη σειρά ταινιών Πόλεμος των Άστρων (Star Wars) πωλήθηκε σε δημοπρασία στις ΗΠΑ έναντι σχεδόν 5 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα ο οίκος δημοπρασιών Heritage Auctions.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει πωληθεί ποτέ παγκοσμίως για ένα σκηνικό αντικείμενο από τον Star Wars, τόνισε ο οίκος δημοπρασιών.

Ο Νταρθ Βέιντερ, ο εμβληματικός κακός τον οποίο υποδύθηκε ο Ντέιβιντ Πράους, χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο φωτόσπαθο σε δύο ταινίες.

Εμφανίζεται στο «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» (1980) και στην «Επιστροφή των Τζεντάι» (1983).

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, το σπαθί φέρει εμφανή σημάδια φθοράς, όπως μια ρωγμή και γρατζουνιές – στοιχεία που μαρτυρούν ότι είχε χρησιμοποιηθεί στα γυρίσματα.

Ο Πόλεμος των Άστρων, δημιούργημα του σεναριογράφου, παραγωγού και σκηνοθέτη Τζορτζ Λούκας, αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές ταινιών στην ιστορία του κινηματογράφου. Η πρώτη ταινία του έπους, «Ο Πόλεμος των Άστρων: Επεισόδιο 4 – Μια νέα ελπίδα», κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το 1977.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ